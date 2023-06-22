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Кабачковые оладьи с сыром за 10 минут: самый простой и быстрый рецепт блюда для ужина
Оладьи из кабачков могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Если вы хотите придать им более яркий вкус, добавьте сыр, чеснок, даже колбасу можно, так блюдо будет более сытным.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 70 г
- мука – 3-4 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.
2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.
3. Выкладывайте тесто на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарьте с обеих сторон до готовности.
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