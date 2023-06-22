Оладьи из кабачков могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Если вы хотите придать им более яркий вкус, добавьте сыр, чеснок, даже колбасу можно, так блюдо будет более сытным.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут.

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Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 70 г

мука – 3-4 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.

3. Выкладывайте тесто на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарьте с обеих сторон до готовности.

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