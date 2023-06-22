Кабачковые оладьи с сыром за 10 минут: самый простой и быстрый рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт кабачковых оладий

Оладьи из кабачков могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Если вы хотите придать им более яркий вкус, добавьте сыр, чеснок, даже колбасу можно, так блюдо будет более сытным. 

Домашние кабачковые оладьи

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с твердым сыром, которые готовятся 10 минут. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кабачки – 3 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 70 г
  • мука – 3-4 ст. л.
  • соль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите и когда пустят сок – отожмите их.

Кабачки для оладий

2. Далее добавьте твердый творог, яйца, муку и перемешайте тесто.

Оладьи из кабачков и сыра

3. Выкладывайте тесто на сковороду горячую, смазанную растительным маслом и жарьте с обеих сторон до готовности.

Пышные кабачковые оладьи

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