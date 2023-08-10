Кабачковые оладьи – это вкусное и диетическое блюдо на обед, ужин и просто перекус. Их можно готовить на основе овощей, а также дополнять курицей, грибами, фаршем или сыром – так они будут сытнее.

Фудблогер Юлия с ником (yulia_delicious_recipes) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых оладий с творогом.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 1 шт.

творог – 150 г

мука – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала помыть и натереть кабачок на крупной терке. Добавить к нему соль, перемешать и оставить на 10-15 минут.

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2. После этого отжать из кабачка лишний сок.

3. Добавить творог и яйцо. Перемешайте массу до однородности.

4. Добавить муку и снова все перемешать.

5. Получившееся тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить оладьи. Приятного аппетита!

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