Кабачковые оладьи с творогом за 10 минут: как приготовить сытное блюдо на перекус
Кабачковые оладьи – это вкусное и диетическое блюдо на обед, ужин и просто перекус. Их можно готовить на основе овощей, а также дополнять курицей, грибами, фаршем или сыром – так они будут сытнее.
Фудблогер Юлия с ником (yulia_delicious_recipes) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых оладий с творогом.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- творог – 150 г
- мука – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и натереть кабачок на крупной терке. Добавить к нему соль, перемешать и оставить на 10-15 минут.
2. После этого отжать из кабачка лишний сок.
3. Добавить творог и яйцо. Перемешайте массу до однородности.
4. Добавить муку и снова все перемешать.
5. Получившееся тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить оладьи. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: