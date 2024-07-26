Да кабачки вы еще не готовили! Рецепт сэндвичей из этого овоща изменит все
На этот рецепт стоит обратить внимание еще и потому, что да кабачки вы еще точно не готовили. В результате вы получите закуску, которую можно употреблять как в холодном, так и горячем виде и наслаждаться ее интересным вкусом.
Как приготовить кабачковые сэндвичи правильно, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Это блюдо легко брать с собой, а готовится оно из простых составляющих.
Ингредиенты для кабачков
- Кабачки – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Мука
- Панировочные сухари
Ингредиенты для начинки
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Яйцо вареное – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Майонез
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Кабачки порезать кружочками посолить поперчить и добавить сухой чеснок, оставить на 15 мин.
2. Для начинки совмещаем натертый сыр и яйца, нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок, майонез и специи.
3. Кабачки обваливаем в муке, яйце и панировочных сухарях.
4. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
5. Собираем сэндвич. На один кабачок кладем начинку, а другой наверх. Немного прижимаем и подаем к столу.
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