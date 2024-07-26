На этот рецепт стоит обратить внимание еще и потому, что да кабачки вы еще точно не готовили. В результате вы получите закуску, которую можно употреблять как в холодном, так и горячем виде и наслаждаться ее интересным вкусом.

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Как приготовить кабачковые сэндвичи правильно, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Это блюдо легко брать с собой, а готовится оно из простых составляющих.

Ингредиенты для кабачков

Кабачки – 2 шт

Яйца – 2 шт

Мука

Панировочные сухари

Ингредиенты для начинки

Плавленые сырки – 2 шт.

Яйцо вареное – 1 шт

Помидор – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Майонез

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Кабачки порезать кружочками посолить поперчить и добавить сухой чеснок, оставить на 15 мин.

2. Для начинки совмещаем натертый сыр и яйца, нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок, майонез и специи.

3. Кабачки обваливаем в муке, яйце и панировочных сухарях.

4. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

5. Собираем сэндвич. На один кабачок кладем начинку, а другой наверх. Немного прижимаем и подаем к столу.

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