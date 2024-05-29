Сезон кабачков открыт. А это значит, что на полках магазинов появился еще один доступный и вкусный овощ. Поэтому самое время узнать новые идеи блюд, для приготовления которых используется кабачок или цуккини.

Так, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить вафли из кабачков. Они отлично подойдут как к завтраку, так и для перекуса. А если их дополнить другими ингредиентами, то может получиться и вкусный обед.

Ингредиенты

Кабачки или цуккини – 2 шт

Яйца – 2 шт

Сыр твердый – 120 гр

Кукурузная мука – 50 гр

зеленый лук

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Масло

Способ приготовления

1. Натереть кабачки на большой терке. Сильно выжать всю жидкость.

2. Добавить яйца, нарезанный лук, натертый творог, муку и специи и все смешать.

3. Вафельницу смазать растительным маслом, выложить смесь и жарить до золотистого цвета.

4. Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.

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