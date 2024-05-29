Кабачковые вафли: как приготовить так, чтобы смаковали с чем-либо
Сезон кабачков открыт. А это значит, что на полках магазинов появился еще один доступный и вкусный овощ. Поэтому самое время узнать новые идеи блюд, для приготовления которых используется кабачок или цуккини.
Так, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить вафли из кабачков. Они отлично подойдут как к завтраку, так и для перекуса. А если их дополнить другими ингредиентами, то может получиться и вкусный обед.
Ингредиенты
- Кабачки или цуккини – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Сыр твердый – 120 гр
- Кукурузная мука – 50 гр
- зеленый лук
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Масло
Способ приготовления
1. Натереть кабачки на большой терке. Сильно выжать всю жидкость.
2. Добавить яйца, нарезанный лук, натертый творог, муку и специи и все смешать.
3. Вафельницу смазать растительным маслом, выложить смесь и жарить до золотистого цвета.
4. Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты вафель.