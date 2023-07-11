Вафли – это вкусное и быстрое блюдо для завтрака или перекуса, которое можно приготовить за 10 минут. Их можно делать сладкие – с карамелью, бананом, сгущенкой, мороженым или яблоками, а также соленые – с фаршем, мясом, сыром и даже овощами.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых вафель, из теста для которых можно также приготовить оладьи.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

яйца – 2 шт

сметана – 3 ст. л.

сыр твердый – 100 г

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мука – 6-8 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

укроп и петрушка

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и порезать мелкими кубиками. Переложить их в миску.

2. Твердый сыр натереть на терке, чеснок измельчить. Добавить к кабачкам.

3. Также добавить к кабачкам остальные ингредиенты: соль, перец, яйца, сметану, зелень, муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородности.

4. Вафельницу смазать растительным маслом с обеих сторон и пожарить из полученного теста вафли. Если у вас нет вафельницы – приготовьте оладьи на сковороде. Приятного аппетита!

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