Кабачковые вафли на перекус: из этого теста можно также готовить оладьи
Вафли – это вкусное и быстрое блюдо для завтрака или перекуса, которое можно приготовить за 10 минут. Их можно делать сладкие – с карамелью, бананом, сгущенкой, мороженым или яблоками, а также соленые – с фаршем, мясом, сыром и даже овощами.
Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом кабачковых вафель, из теста для которых можно также приготовить оладьи.
Ингредиенты:
- кабачок – 600 г
- яйца – 2 шт
- сметана – 3 ст. л.
- сыр твердый – 100 г
- мука – 6-8 ст. л.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- укроп и петрушка
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть и порезать мелкими кубиками. Переложить их в миску.
2. Твердый сыр натереть на терке, чеснок измельчить. Добавить к кабачкам.
3. Также добавить к кабачкам остальные ингредиенты: соль, перец, яйца, сметану, зелень, муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородности.
4. Вафельницу смазать растительным маслом с обеих сторон и пожарить из полученного теста вафли. Если у вас нет вафельницы – приготовьте оладьи на сковороде. Приятного аппетита!
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