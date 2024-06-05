Летом следует употреблять как можно больше овощей и фруктов. Именно в это время года они максимально полезны и доступны по цене.

В скором времени начнется сезон кабачков, из которых можно приготовить невероятно большое количество блюд. Конечно самым популярным блюдом из кабачков есть оладьи. Но фудблогер с ником yuliia_masiuk___ пошла немного дальше. В своем Instagram предложила приготовить вафли из кабачков. А для того чтобы их вкус был совершенным, она добавила сыр.

Ингредиенты

Кабачки средние – 3 шт

Яйца – 3 шт

Сыр твердый – 120 гр

Мука – 5 ст.л.

Укроп

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Масло

Способ приготовления

1. Натереть кабачки на крупной терке. Сильно выжать всю жидкость.

2. Добавить яйца, укроп, натертый творог, муку и специи и все смешать.

3. Вафельницу смазать растительным маслом, вылить кабачковое тесто и жарить до золотистой корочки.

4. Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.

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