Кабачковые вафли с сыром: готовим универсальное летнее блюдо
Летом следует употреблять как можно больше овощей и фруктов. Именно в это время года они максимально полезны и доступны по цене.
В скором времени начнется сезон кабачков, из которых можно приготовить невероятно большое количество блюд. Конечно самым популярным блюдом из кабачков есть оладьи. Но фудблогер с ником yuliia_masiuk___ пошла немного дальше. В своем Instagram предложила приготовить вафли из кабачков. А для того чтобы их вкус был совершенным, она добавила сыр.
Ингредиенты
- Кабачки средние – 3 шт
- Яйца – 3 шт
- Сыр твердый – 120 гр
- Мука – 5 ст.л.
- Укроп
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Масло
Способ приготовления
1. Натереть кабачки на крупной терке. Сильно выжать всю жидкость.
2. Добавить яйца, укроп, натертый творог, муку и специи и все смешать.
3. Вафельницу смазать растительным маслом, вылить кабачковое тесто и жарить до золотистой корочки.
4. Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.
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