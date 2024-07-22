Кабачки – отличная основа для приготовления бюджетных и сытных закусок. К примеру, можно сделать рулет. Внутрь положите нежный крем-творог, а также вкусную красную рыбу.

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Идея приготовления кабачкового рулета с красной рыбой и крем-сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень сытно.

Ингредиенты:

кабачки – 600-650 г

яйца – 3 шт.

майонез – 2 ст.л.

мука – 3 ст.л.

соль

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр

огурец

красная рыба (много не нужно)

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть, посолить.

2. Оставить, чтобы пустили сок.

3. В отдельную миску разбить яйца.

4. Добавить соль, майонез, муку.

5. Хорошо перемешать.

6. Кабачок отжать от лишнего сока и переложить в яично-сливочную смесь, перемешать.

7. Перелить тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки, разровнять в тонкий пласт.

8. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

9. Готовое основание охладить, смазать крем-сыром и выложить начинку.

10. Закрутить рулет, порезать.

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