Кабачковый рулет с крем-сыром и красной рыбой: как приготовить тесто, чтобы оно держало форму
Кабачки – отличная основа для приготовления бюджетных и сытных закусок. К примеру, можно сделать рулет. Внутрь положите нежный крем-творог, а также вкусную красную рыбу.
Идея приготовления кабачкового рулета с красной рыбой и крем-сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень сытно.
Ингредиенты:
- кабачки – 600-650 г
- яйца – 3 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр
- огурец
- красная рыба (много не нужно)
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть, посолить.
2. Оставить, чтобы пустили сок.
3. В отдельную миску разбить яйца.
4. Добавить соль, майонез, муку.
5. Хорошо перемешать.
6. Кабачок отжать от лишнего сока и переложить в яично-сливочную смесь, перемешать.
7. Перелить тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки, разровнять в тонкий пласт.
8. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
9. Готовое основание охладить, смазать крем-сыром и выложить начинку.
10. Закрутить рулет, порезать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: