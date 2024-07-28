Кабачковый рулет с ветчиной и сыром – это не только вкусная закуска, которая готовится довольно быстро, но и идеальный вариант куда девать кабачки, которых, как всегда, в холодильнике очень много.

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Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал, что добавить в кабачки, чтобы их потом можно было сформировать в рулет. Он также уверен, что это блюдо будет идеальным с любой начинкой.

Ингредиенты для рулета

Кабачки – 600 гр

Яйца – 2 шт

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 4 ст.л.

Твердый сыр – 30-40 гр

Соль

Перец

Зелень

Ингредиенты для начинки

Сливочный творог – 120 гр

Ветчина – 250 гр

Способ приготовления

1. Очищенный от кожуры кабачок натираем на большой терке. Добавляем соль и оставляем на 5 минут. Отжимаем овощ от излишней влаги.

2. Яйца смешиваем с мукой, добавляем сметану, тертый сыр, зелень и перец. Хорошо перемешиваем.

3. Добавляем кабачок и снова перемешиваем.

4. Выливаем массу на пергамент и разравниваем по всей плоскости.

5. Отправляем в духовку на 20-25 мин, при 180 градусах. Даем немного остыть.

6. Смазываем сливочным сыром кабачковый корж.

7. Кусочки ветчины выкладываем в несколько рядов.

8. Скручиваем в рулет и отправляем в холодильник для пропитки.

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