Кабачковый рулет с ветчиной и сіром: как приготовить интересную закуску
Кабачковый рулет с ветчиной и сыром – это не только вкусная закуска, которая готовится довольно быстро, но и идеальный вариант куда девать кабачки, которых, как всегда, в холодильнике очень много.
Фудблогер Алекс Миль в Instagram рассказал, что добавить в кабачки, чтобы их потом можно было сформировать в рулет. Он также уверен, что это блюдо будет идеальным с любой начинкой.
Ингредиенты для рулета
- Кабачки – 600 гр
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 4 ст.л.
- Твердый сыр – 30-40 гр
- Соль
- Перец
- Зелень
Ингредиенты для начинки
- Сливочный творог – 120 гр
- Ветчина – 250 гр
Способ приготовления
1. Очищенный от кожуры кабачок натираем на большой терке. Добавляем соль и оставляем на 5 минут. Отжимаем овощ от излишней влаги.
2. Яйца смешиваем с мукой, добавляем сметану, тертый сыр, зелень и перец. Хорошо перемешиваем.
3. Добавляем кабачок и снова перемешиваем.
4. Выливаем массу на пергамент и разравниваем по всей плоскости.
5. Отправляем в духовку на 20-25 мин, при 180 градусах. Даем немного остыть.
6. Смазываем сливочным сыром кабачковый корж.
7. Кусочки ветчины выкладываем в несколько рядов.
8. Скручиваем в рулет и отправляем в холодильник для пропитки.
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