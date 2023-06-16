Кабачки могут быть главным ингредиентом для приготовления полезного рагу, а также оладий, блинов. Еще из них можно делать вкусную икру на зиму, мариновать, консервировать с овощами, а также готовить запеканки, супы, салаты.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового рулета с начинкой из плавленого сыра, с чесноком, помидорами и сладкими перцем.

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Ингредиенты:

кабачки

соль – 1/3 ч. л.

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ст. л.

мука с горкой – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Начинка:

плавленый сыр – 100 г

сметана, крем-сыр – 40-50 г

чеснок – 2 зуб.

соль, перец по вкусу

зелень

помидор – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на большой терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок.

2. К яйцам добавьте сметану, соль, перец по вкусу. Взбейте вилкой до однородности.

3. Из кабачков отжимаем сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.

4. Форму для выпечки застелите пергаментом, пергамент слегка смажьте растительным маслом, выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте и выпекайте 25-30 минут при 200 С. После сразу тесто с пергаментом достаньте из духовки и переложите на охлаждающую поверхность.

5. Для начинки: сырки натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте.

6. Перец нарежьте полосками, а помидоры ломтиками.

7. Смажьте кабачковое тесто начинкой, выложите сверху красный перец и помидоры. Сверните в рулетик, плотно обмотайте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

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