Кабачковый рулет с вкусной начинкой для ужина: будет вкуснее, чем пицца и пирог
Кабачки могут быть главным ингредиентом для приготовления полезного рагу, а также оладий, блинов. Еще из них можно делать вкусную икру на зиму, мариновать, консервировать с овощами, а также готовить запеканки, супы, салаты.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового рулета с начинкой из плавленого сыра, с чесноком, помидорами и сладкими перцем.
Ингредиенты:
- кабачки
- соль – 1/3 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- мука с горкой – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Начинка:
- плавленый сыр – 100 г
- сметана, крем-сыр – 40-50 г
- чеснок – 2 зуб.
- соль, перец по вкусу
- зелень
- помидор – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на большой терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок.
2. К яйцам добавьте сметану, соль, перец по вкусу. Взбейте вилкой до однородности.
3. Из кабачков отжимаем сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.
4. Форму для выпечки застелите пергаментом, пергамент слегка смажьте растительным маслом, выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте и выпекайте 25-30 минут при 200 С. После сразу тесто с пергаментом достаньте из духовки и переложите на охлаждающую поверхность.
5. Для начинки: сырки натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте.
6. Перец нарежьте полосками, а помидоры ломтиками.
7. Смажьте кабачковое тесто начинкой, выложите сверху красный перец и помидоры. Сверните в рулетик, плотно обмотайте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
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