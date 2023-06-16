Кабачковый рулет с вкусной начинкой для ужина: будет вкуснее, чем пицца и пирог

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачковый рулет с вкусной начинкой для ужина: будет вкуснее, чем пицца и пирог

Кабачки могут быть главным ингредиентом для приготовления полезного рагу, а также оладий, блинов. Еще из них можно делать вкусную икру на зиму, мариновать, консервировать с овощами, а также готовить запеканки, супы, салаты.

Чем нафаршировать кабачки

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового рулета с начинкой из плавленого сыра, с чесноком, помидорами и сладкими перцем.

Рецепт рулета из кабачка
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Ингредиенты:

  • кабачки
  • соль – 1/3 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • мука с горкой – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу

Начинка:

  • плавленый сыр – 100 г
  • сметана, крем-сыр – 40-50 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль, перец по вкусу
  • зелень
  • помидор – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на большой терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они пустили сок.

Кабачки для блюда

2. К яйцам добавьте сметану, соль, перец по вкусу. Взбейте вилкой до однородности.

Яйца со сметаной

3. Из кабачков отжимаем сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.

Кабачки со специями

4. Форму для выпечки застелите пергаментом, пергамент слегка смажьте растительным маслом, выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте и выпекайте 25-30 минут при 200 С. После сразу тесто с пергаментом достаньте из духовки и переложите на охлаждающую поверхность.

Приготовление рулета

5. Для начинки: сырки натрите на мелкой терке, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте.

Соус для блюда

6. Перец нарежьте полосками, а помидоры ломтиками.

7. Смажьте кабачковое тесто начинкой, выложите сверху красный перец и помидоры. Сверните в рулетик, плотно обмотайте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Кабачковый рулет

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