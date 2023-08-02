Кабачковый рулет с пикантной начинкой для ужина: рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить рулет из кабачка

Кабачки – овощи из которых можно приготовить очень много вкусных, полезных блюд. Начиная из блинов, оладий, заканчивая закупочными рулетами, пирогами и запеканками. Еще кабачки будут идеальным овощем для консервации и приготовления икры.

Кабачки для приготовления рулета

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом кабачкового рулета с пикантной начинкой, который готовится всего 25 минут.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г
  • мука – 4 ст. л.
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль – щепотка

Начинка:

  • сливочный сыр – 200 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • помидор, огурец

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите, посолите, перемешайте и отставьте, чтобы пустил сок. После отожмите жидкость и добавьте яйца, сметану, муку, перемешайте до однородности и выложите на противень застеленный пергаментом и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.

Основа для рулета

2. Начинка: смешайте все ингредиенты, помидоры и огурцы нарежьте.

Приготовление рулета из кабачка

3. После переверните корж, снимите пергамент и перемажьте намазкой, выложите помидоры с огурцом, заверните туго в рулет и сверху накройте пищевой пленкой. Переложите на несколько часов в холодильник.

Готовый рулет

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