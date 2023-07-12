Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить рулет из кабачка

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также из них получится пикантная икра, запеканки, пицца, котлеты и консервация на зиму.

Кабачки для приготовления вкусных блюд

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из кабачков с начинкой из сливочного сыра и овощей. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты:

  • кабачок – 500 г
  • яйца – 3 шт. 
  • мука – 4 ст. л. 
  • сметана – 2 ст. л. 
  • соль – по вкусу

Для начинки:

  • сливочный творог – 180 г
  • сметана – 2-3 ст. л. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • соль, перец, зелень – по вкусу
  • помидоры – 2 шт. 
  • огурец – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Начинка: порежьте помидоры слайсами, огурцы брусками. 

Помидоры для начинки

2. Основа:  кабачок натрите на терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, муку, соль, перемешайте. Выложите на противень застеленный пергаментом, распределите равномерно и выпекайте 20-30 минут при 180С. 

Основа для блюда

3. Дайте остыть, переверните, выложите творожную массу и начинку, заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов. 

Приготовление рулета

4. После нарежьте порционными кусками. 

Готовый рулет

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