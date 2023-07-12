Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также из них получится пикантная икра, запеканки, пицца, котлеты и консервация на зиму.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из кабачков с начинкой из сливочного сыра и овощей.
Ингредиенты:
- кабачок – 500 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 4 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Для начинки:
- сливочный творог – 180 г
- сметана – 2-3 ст. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль, перец, зелень – по вкусу
- помидоры – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Начинка: порежьте помидоры слайсами, огурцы брусками.
2. Основа: кабачок натрите на терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, муку, соль, перемешайте. Выложите на противень застеленный пергаментом, распределите равномерно и выпекайте 20-30 минут при 180С.
3. Дайте остыть, переверните, выложите творожную массу и начинку, заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов.
4. После нарежьте порционными кусками.
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