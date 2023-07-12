Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также из них получится пикантная икра, запеканки, пицца, котлеты и консервация на зиму.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из кабачков с начинкой из сливочного сыра и овощей.

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Ингредиенты:

кабачок – 500 г

яйца – 3 шт.

мука – 4 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Для начинки:

сливочный творог – 180 г

сметана – 2-3 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

соль, перец, зелень – по вкусу

помидоры – 2 шт.

огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Начинка: порежьте помидоры слайсами, огурцы брусками.

2. Основа: кабачок натрите на терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, сметану, муку, соль, перемешайте. Выложите на противень застеленный пергаментом, распределите равномерно и выпекайте 20-30 минут при 180С.

3. Дайте остыть, переверните, выложите творожную массу и начинку, заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов.

4. После нарежьте порционными кусками.

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