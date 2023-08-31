Кабачковый торт с грибной начинкой: для праздничного стола и каждый день
Из кабачков можно готовить не только оладьи, блины, но и вкусные закуски в виде рулетов, а также закусочные торты. Для начинки можно использовать любой сыр, вареные яйца, а также крабовые палочки, сметану и чеснок для пикантного вкуса.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram торта из кабачков, с грибной начинкой, который будет очень вкусным.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 100 г
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1/3 ч. л.
Для начинки:
- густой йогурт – 300 г
- шампиньоны – 300 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- зелень – пучок
- соль, перец – по вкусу
- натертый или плавленый сыр – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на терке и обязательно отожмите от лишней жидкости. Добавьте яйца, соль, перец и всыпьте муку, все перемешайте, чтобы получилось однородное тесто на оладьи.
2. Готовое тесто выложите на сковороду и разровняйте. Выпекайте блины на среднем огне с каждой из сторон до золотистой корочки и охладите.
3. Шампиньоны нарежьте и обжарьте до испарения всей влаги, охладите.
4. Для соуса: смешиваем все ингредиенты.
5. Соберите торт: каждый блинчик смажьте соусом, по желанию можно еще посыпать натертым сыром или добавить в начинку натертый плавленый сыр. Готовый торт украсьте по своему вкусу и поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы он настоялся.
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