Кабачковый торт с пикантной начинкой: рецепт блюда для ужина и праздничного стола
Торты можно готовить не только сладкими, а еще из овощей и мяса. Идеальный вариантом будет для приготовления основы – кабачок. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень, рыбные консервы.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который будет идеальным блюдом для ужина и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- мука – 120 г
- сметана – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- сметана – 150 г
- майонез – 150 г
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 1-3 зуб.
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок на большой терку, добавьте к нему яйца, муку, сметану, соль, перец и перемешайте.
2. Пожарьте на сковороде тоненькие блинчики.
3. Смешайте сметану с майонезом, добавьте чеснок. Перемажьте каждый блинчик сметанно-майонезным соусом, выложите слой из порезанных помидором, можно перец или другие овощи и зелень.
4. Готовый торт украсьте по вашему желанию и поставьте на 2-3 часа в холодильник.
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