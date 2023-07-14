Торты можно готовить не только сладкими, а еще из овощей и мяса. Идеальный вариантом будет для приготовления основы – кабачок. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень, рыбные консервы.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который будет идеальным блюдом для ужина и для праздничного стола.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука – 120 г

сметана – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

сметана – 150 г

майонез – 150 г

помидор – 1 шт.

чеснок – 1-3 зуб.

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на большой терку, добавьте к нему яйца, муку, сметану, соль, перец и перемешайте.

2. Пожарьте на сковороде тоненькие блинчики.

3. Смешайте сметану с майонезом, добавьте чеснок. Перемажьте каждый блинчик сметанно-майонезным соусом, выложите слой из порезанных помидором, можно перец или другие овощи и зелень.

4. Готовый торт украсьте по вашему желанию и поставьте на 2-3 часа в холодильник.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить кабачки по-французски с помидором, сыром и майонезом, которые будут идеальным блюдом для обеда, ужина и для праздничного стола.