Кабачковый торт с пикантной начинкой: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачковый торт с пикантной начинкой: рецепт блюда для ужина и праздничного стола

Торты можно готовить не только сладкими, а еще из овощей и мяса. Идеальный вариантом будет для приготовления основы – кабачок. Для начинки можно использовать сыр, овощи, зелень, рыбные консервы. 

Закусочный торт из кабачков

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного кабачкового торта, который будет идеальным блюдом для ужина и для праздничного стола. 

Рецепт торта из кабачков
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • мука – 120 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • сметана – 150 г
  • майонез – 150 г
  • помидор – 1 шт.
  • чеснок – 1-3 зуб. 
  • зелень – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на большой терку, добавьте к нему яйца, муку, сметану, соль, перец и перемешайте.

Кабачки для теста

2. Пожарьте на сковороде тоненькие блинчики. 

Готовые блины

3. Смешайте сметану с майонезом, добавьте чеснок. Перемажьте каждый блинчик сметанно-майонезным соусом, выложите слой из порезанных помидором, можно перец или другие овощи и зелень. 

Приготовление торта

4. Готовый торт украсьте по вашему желанию и поставьте на 2-3 часа в холодильник. 

Готовый торт

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить кабачки по-французски с помидором, сыром и майонезом, которые будут идеальным блюдом для обеда, ужина и для праздничного стола. 

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