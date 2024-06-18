Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, икры, оладий и закусочных тортов. Для пикантности – добавьте в соус тертый чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из кабачков, с помидорами, чесноком и сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 800 г

яйца – 3 шт.

мука – 5 ст.л. (может понадобиться немного больше, смотрите по консистенции теста, оно должно быть, как густая сметана)

соль, перец

масло для жарки

Начинка:

помидоры

майонез – 100 г

сметана – 100 г

чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Очищенные кабачки натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут. Далее отожмите лишнюю влагу. Добавьте к кабачкам яйца, муку, соль, перец, все перемешайте. Тесто должно быть, как густая сметана.

2. Сковороду смажьте небольшим количеством масла и жарьте блины на среднем огне. На 1 блин идет примерно 2 столовые ложки теста. Равномерно распределяем его и жарим по 3 минуты с каждой стороны.

3. Для соуса: смешайте сметану, майонез и давленый чеснок. Помидоры нарежьте тоненькими кружочками.

4. Соберите торт слоями, смазывайте каждый блин соусом и добавьте помидоры.

Готовый торт оставьте на несколько часов в холодильнике!

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