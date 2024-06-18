Кабачковый торт с помидорами и чесноком: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола
Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, икры, оладий и закусочных тортов. Для пикантности – добавьте в соус тертый чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из кабачков, с помидорами, чесноком и сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 800 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 5 ст.л. (может понадобиться немного больше, смотрите по консистенции теста, оно должно быть, как густая сметана)
- соль, перец
- масло для жарки
Начинка:
- помидоры
- майонез – 100 г
- сметана – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Очищенные кабачки натрите на крупную терку, посолите и оставьте на 10 минут. Далее отожмите лишнюю влагу. Добавьте к кабачкам яйца, муку, соль, перец, все перемешайте. Тесто должно быть, как густая сметана.
2. Сковороду смажьте небольшим количеством масла и жарьте блины на среднем огне. На 1 блин идет примерно 2 столовые ложки теста. Равномерно распределяем его и жарим по 3 минуты с каждой стороны.
3. Для соуса: смешайте сметану, майонез и давленый чеснок. Помидоры нарежьте тоненькими кружочками.
4. Соберите торт слоями, смазывайте каждый блин соусом и добавьте помидоры.
Готовый торт оставьте на несколько часов в холодильнике!
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