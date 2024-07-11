Кабачковый торт – это отличная альтернатива давно надоевшему печеночному. Это блюдо ассоциируется с летом и удовольствием теплых дней, поэтому не оставит никого равнодушным. Также для его начинки можно использовать любые продукты по вкусу.

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Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить кабачковый торт за 20 минут. Она также показала, какая начинка, по ее мнению, лучше всего к нему подходит.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Мука – 3-4 ст.л.

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Ветчина – 100 гр

Крем-творог – 100 гр

Авокадо – ½ шт

Зелень

Способ приготовления

1. Кабачок натираем на большой терке.

2. Добавляем яйцо, специи и муку и тщательно перемешиваем.

3. Жарим кабачковые панкейки с обеих сторон до золотистости под крышкой. Из количества ингредиентов должно получиться 4 шт. Даем полностью остыть.

4. Каждую оладью смазываем крем сыром, а сверху выкладываем ветчину.

5. Формируем тортик. На верхний слой выкладываем авокадо и листики микрогрина.

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