Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
72
Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

Кабачковый торт – это отличная альтернатива давно надоевшему печеночному. Это блюдо ассоциируется с летом и удовольствием теплых дней, поэтому не оставит никого равнодушным. Также для его начинки можно использовать любые продукты по вкусу.

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Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить кабачковый торт за 20 минут. Она также показала, какая начинка, по ее мнению, лучше всего к нему подходит.

Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

Ингредиенты

  • Кабачок – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 3-4 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный чеснок
  • Ветчина – 100 гр
  • Крем-творог – 100 гр
  • Авокадо – ½ шт
  • Зелень

Способ приготовления

1. Кабачок натираем на большой терке.

2. Добавляем яйцо, специи и муку и тщательно перемешиваем.

Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

3. Жарим кабачковые панкейки с обеих сторон до золотистости под крышкой. Из количества ингредиентов должно получиться 4 шт. Даем полностью остыть.

Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

4. Каждую оладью смазываем крем сыром, а сверху выкладываем ветчину.

Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда

5. Формируем тортик. На верхний слой выкладываем авокадо и листики микрогрина.

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