Кабачковый торт за 20 минут: что добавить к начинке, чтобы подчеркнуть вкус блюда
Кабачковый торт – это отличная альтернатива давно надоевшему печеночному. Это блюдо ассоциируется с летом и удовольствием теплых дней, поэтому не оставит никого равнодушным. Также для его начинки можно использовать любые продукты по вкусу.
Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить кабачковый торт за 20 минут. Она также показала, какая начинка, по ее мнению, лучше всего к нему подходит.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 3-4 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Ветчина – 100 гр
- Крем-творог – 100 гр
- Авокадо – ½ шт
- Зелень
Способ приготовления
1. Кабачок натираем на большой терке.
2. Добавляем яйцо, специи и муку и тщательно перемешиваем.
3. Жарим кабачковые панкейки с обеих сторон до золотистости под крышкой. Из количества ингредиентов должно получиться 4 шт. Даем полностью остыть.
4. Каждую оладью смазываем крем сыром, а сверху выкладываем ветчину.
5. Формируем тортик. На верхний слой выкладываем авокадо и листики микрогрина.
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