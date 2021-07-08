Кабачок - недооцінений багатьма овоч. Може здатися, що він не має значної поживної цінності. Так, він не рясніє величезною кількістю корисних вітамінів та мінералів, але його варто включати в свій раціон. За що ж цінувати цей овоч і що ми в ньому знайдемо?

Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомером зеаксантином (в 100 г – 35,4% від денної норми). Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору. Багато каротину в цукіні, різновиді кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти – відповідно 17% і 4-5% від добової потреби.

М'якоть кабачка не містить крохмаль. У малих кількостях знаходиться сахароза в 100 г – 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Він містить калій - 11% добової потреби в 100 г. Для нормальної роботи організму в його клітинах повинна бути достатня концентрація іонів калію, але вони у великій кількості виводяться з сечею. Тому їх запас необхідно постійно поповнювати. Калію досить багато не тільки в рослинній їжі, але і в інших продуктах харчування, тому при адекватному і збалансованому раціоні від його дефіциту люди страждають рідко. Набагато частіше проблеми виникають через дисбаланс іонів калію і натрію. Обидва ці іона вкрай важливі для регуляції водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги в організмі, а значить і для нашого здоров'я. У цієї пари різні та протилежні завдання - якщо натрій затримує воду, то калій виводить її. Тому нам так корисні овочі, які містять багато калію. І кабачки входять в цей список.

У кабачку є харчові волокна і вода, які необхідні для нормальної роботи кишечника. Це особливо важливо для людей, які мало рухаються, ведуть сидячий спосіб життя. Позитивно діє клітковина і на мікрофлору кишечника - збільшує кількість корисних бактерій і пригнічує ріст умовно патогенних. Крім того клітковина зв'язує холестерин і жовчні кислоти в кишечнику і виводить їх з організму. Тим самим зменшуються ризики атеросклерозу і утворення каменів в жовчному міхурі. Цим корисні харчові волокна, яких в щоденному раціоні дорослої людини має бути не менше 25-30 г. Для тих, хто рахує калорії - в 100 г кабачків їх всього 24.

Купувати кабачки варто розміром поменше, краще їсти молоді плоди, а це 7 - 10 денна зав'язь. Тоді їх шкірка м'яка, м'якоть соковита і біла, а насіння ще не затверділо. Такі кабачки найсмачніші, мають більше корисних речовин. Харчова цінність перезрілого кабачка падає. Їх м'якоть стає твердою, втрачає соковитість, такі кабачки складно очищати.

Кабачки дешевий і легко доступний овоч. З них можна приготувати безліч страв і це буде не тільки корисно, але і смачно. Оскільки його м'якоть м'яка і ніжна, його можна включати в раціон дітей вже з 6 місяців. З цієї ж причини його активно повинні включати в своє харчування вагітні, люди похилого віку, люди, у яких є проблеми з кишечником.

До вживання цього овоча практично немає протипоказань. Необхідно стежити за своєю реакцією на цей продукт.

Найчастіше кабачки асоціюються з традиційною стравою – кабачкової ікрою. Насправді, з них можна приготувати багато смачного. Мало хто знає, що вживють в їжу навіть квіти кабачків. Кабачки можна запікати з сиром, готувати на грилі і на пару, додавати в лечо, рататуй, запіканку. Вони відмінна основа супів і корисний гарнір до м'ясних страв. Їх також фарширують, готовлять овочеві спагетті, млинці. Перераховувати можна довго. Цей овоч прекрасно урізноманітнить ваш літній раціон.

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