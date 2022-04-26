Каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой после приготовления мясо или пирогов, как грязный противень, отмыть который – задача не из легких. Стоит отметить, что если вы будете это делать не правильно, не безопасными средствами – вы легко можете испортить посуду.

Редакция FoodOboz собрала для вас 5 полезных советов, как и чем эффективно отмыть грязный противень и не испортить его. Рекомендации были опубликованы на сайте INSIDER.

1. Пищевая сода

Это отличное, а главное – натуральное средство, которое очень хорошо отмоет даже самые сложные загрязнения. Нужно всего лишь наливать воды в грязный противень, засыпать содой, оставить на на 1 час. Эт о касается и сковород.

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2. Пищевая вода с уксусом или моющим средством

Уксус – отличная натуральная кислота, которая в сочетании с содой будет идеальным чистящим средством. А также сода и моющее средство отлично справятся даже с самыми въевшимися пятнами и жиром.

Наполните кухонную раковину горячей водой и добавьте в равных частях пищевую соду и уксус (примерно по полстакана каждого). Поместите противень в раковину и дайте ему постоять в течение 30-60 минут. Затем потрите поверхность абразивной стороной обычной кухонной губки и помойте хорошо водой. После того, как вы очистите пригоревшие остатки, вымойте сковороду мягким средством для мытья посуды и высушите.

Еще можно просто просто посыпать противень 2 ст. пищевой соды и вылить туда 1 стакан уксуса, просто оставить так на 30 минут и помыть.

3. Фольга для чистики противня

При помощи обычной фольги можно легко очистить даже самый грязный противень. Достаточно всего лишь налить в него горячей воды, дать немного постоять и хорошо тереть фольгой. Вся грязь и жир очень легко отмоются.

4. Перекись водорода и сода

При помощи перекиси вы очень легко сможете отмыть противень, достаточно всего лишь насыпать на него соды и вылить перекись. Оставьте на 2 часа и после просто помойте хорошо его водой, можно с чистящим средством.

5. Духовка

Еще один метод очистить противень – поместить их в духовку и включить режим самоочистки, если такой есть именно у вас. После того, как цикл самоочистки закончится, дайте противням остыть и хорошо помойте моющим средством и высушите.

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