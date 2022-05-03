Каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как налет на обычном и электрочайнике, от которого тяжело избавиться. Существует много способов избавиться от него, но не все помогают, а некоторые могут только усугубить.

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные советы, благодаря которым вы сможете таки быстро и эффективно избавиться от налета в чайниках. Рекомендации были опубликованы в издании INSIDER.

Советы:

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1. Чтобы очистить чайник из нержавеющей стали для сначала вас понадобится несколько вещей, а именно: уксус, лимонный сок или порошок лимонной кислоты.

Для эффективного очищения чайников вам понадобится:

пищевая сода

средство для мытья посуды или мягкое моющее средство

мягкая губка или щетка для бутылок

ткань из микрофибры или мягкое кухонное полотенце

2. Как правильно чистить чайник уксусом

Для начала заполните примерно половину чайника раствором воды 1:1, смешанным с таким же количеством дистиллированного белого уксуса или лимонного сока.

Если вы используете порошок лимонной кислоты, используйте две столовые ложки на половину чайника воды. Доведите раствор до кипения, выключите и дайте кислому раствору постоять не менее 20-30 минут. Затем вылейте его и хорошо помойте чайник.

3. Как очистить чайник при помощи лимонного сока

Просто выдавить сок из 2-3 лимонов или лаймов, смешайте сок с равным количеством воды, вылейте в чайник, туда же добавьте дольки лимона. Доведите чайник до кипения и оставьте его постоять не менее 30 минут.

4. Как очистить чайник кока-колой и содой

Налейте в чайник напиток на три четверти и доведите до кипения. Дайте ему остыть в течение 30 минут, вылейте все и хорошо помойте чайник внутри.

5. Как почистить чайник содой и лимонной кислотой

Заполните половину чайника свежей водой и вскипятите ее. Затем добавьте в кипящую воду 2 столовые ложки порошка лимонной кислоты и дайте постоять 20 минут, прежде чем вылить, после помойте чайник.

6. Как очистить стеклянный чайник изнутри

Лучший способ очистить стеклянный чайник – вскипятить в нем смесь белого уксуса и воды. Вы также можете использовать очень мягкую щетку для бутылок и мягкое моющее средство для посуды. Избегайте использования абразивных материалов, так как они могут оставить царапины на стекле.

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