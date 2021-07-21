Как безопасно выбрать арбуз: полезные советы

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как выбрать спелый арбуз

Арбуз – очень вкусная и полезная ягода, которая очень хорошо влияет на работу почек, очищает организм. Также в ней много витаминов и минералов, которые так необходимы организму. Сезон арбузов в Украине начинается с конца июля и длится до начала сентября, в этот период он наиболее полезный и вкусный.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как выбрать качественный и самое главное – безопасный арбуз на рынке и в магазине.

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Размер

Как безопасно выбрать арбуз: полезные советы

Выбирайте всегда средний арбуз, большие как правило – не вкусные, часто – вялые и с пустотами.

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2. Цвет

Арбуз должен быть контрастным – от ярко-красного до розового.

3. Хвостик

Обязательно обратите внимание на хвостик, он должен быть сухим, но не оторванным.

4. Корка

Как безопасно выбрать арбуз: полезные советы

Она должна быть очень твердой, без малейших повреждений.

5. Звук

Так можно определить спелость продукта, если он действительно спелый – должен быть соотвествующий звук– должен издавать звонкий звук, что "говорит" о пористости мякоти, а, следовательно, и о спелости ягоды.

6. Спелость

Как безопасно выбрать арбуз: полезные советы

Лучше всего покупать арбузы в августе, тогда они точно будут безопасными, вкусными и точно спелыми.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить ягоды, чтобы они сохранили все полезные свойства и витамины.

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