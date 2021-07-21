Как безопасно выбрать арбуз: полезные советы

Арбуз – очень вкусная и полезная ягода, которая очень хорошо влияет на работу почек, очищает организм. Также в ней много витаминов и минералов, которые так необходимы организму. Сезон арбузов в Украине начинается с конца июля и длится до начала сентября, в этот период он наиболее полезный и вкусный.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как выбрать качественный и самое главное – безопасный арбуз на рынке и в магазине.

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Размер

Выбирайте всегда средний арбуз, большие как правило – не вкусные, часто – вялые и с пустотами.

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2. Цвет

Арбуз должен быть контрастным – от ярко-красного до розового.

3. Хвостик

Обязательно обратите внимание на хвостик, он должен быть сухим, но не оторванным.

4. Корка

Она должна быть очень твердой, без малейших повреждений.

5. Звук

Так можно определить спелость продукта, если он действительно спелый – должен быть соотвествующий звук– должен издавать звонкий звук, что "говорит" о пористости мякоти, а, следовательно, и о спелости ягоды.

6. Спелость

Лучше всего покупать арбузы в августе, тогда они точно будут безопасными, вкусными и точно спелыми.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить ягоды, чтобы они сохранили все полезные свойства и витамины.