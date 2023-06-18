Как блюда приготовить из ревеня: два простых рецепта
Ревень – это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Из него можно готовить пироги, пирожки, шарлотки, освежающие напитки и добавлять в салат.
Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась подборкой из двух рецептов блюд, которые вы приготовите из ревеня.
Оладьи из ревеня
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл
- сода – 0,5 ч. л.
- соль
- сахар – 1 ст. л.
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- мука – 150 г
- ревень – 3 стебля длиной примерно 25-30 сантиметров
Способ приготовления:
1. Ревень почистить и порезать кубиками.
2. В глубокую миску налить кефир, добавить соду и перемешать. Сразу добавить сахар и соль, снова все перемешать.
3. Добавить муку и перемешать тесто венчиком.
4. Добавить ревень, перемешать.
5. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить оладьи.
Салат с ревенем
Ингредиенты:
- листья салата – 1 пучок
- рукола – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- мята – 2-3 веточки
- ревень – 2 стебля длиной примерно 25 сантиметров
- редис – 3 шт
Заправка:
- лимонный сок – 1 ст. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Ревень почистить и порезать кубиками.
2. Редис порезать кружочками. Смешать в глубокой миске с ревинем.
3. Порезать листья салата, рукколу и петрушку. Добавить в миску.
4. Оборвать листья мяты и добавить в общую массу.
5. Для заправки смешайте все необходимые ингредиенты. Заправить салат и посолить. Перемешать.
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