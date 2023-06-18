Ревень – это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Из него можно готовить пироги, пирожки, шарлотки, освежающие напитки и добавлять в салат.

Фудблогер Елена Сагун (olena_sagun) на своей странице в Instagram поделилась подборкой из двух рецептов блюд, которые вы приготовите из ревеня.

Оладьи из ревеня

Ингредиенты:

кефир – 250 мл

сода – 0,5 ч. л.

соль

сахар – 1 ст. л.

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ванильный сахар – 1 ч. л.

мука – 150 г

ревень – 3 стебля длиной примерно 25-30 сантиметров

Способ приготовления:

1. Ревень почистить и порезать кубиками.

2. В глубокую миску налить кефир, добавить соду и перемешать. Сразу добавить сахар и соль, снова все перемешать.

3. Добавить муку и перемешать тесто венчиком.

4. Добавить ревень, перемешать.

5. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить оладьи.

Салат с ревенем

Ингредиенты:

листья салата – 1 пучок

рукола – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

мята – 2-3 веточки

ревень – 2 стебля длиной примерно 25 сантиметров

редис – 3 шт

Заправка:

лимонный сок – 1 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

мед – 1 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Ревень почистить и порезать кубиками.

2. Редис порезать кружочками. Смешать в глубокой миске с ревинем.

3. Порезать листья салата, рукколу и петрушку. Добавить в миску.

4. Оборвать листья мяты и добавить в общую массу.

5. Для заправки смешайте все необходимые ингредиенты. Заправить салат и посолить. Перемешать.

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