Хек является одним из самых бюджетных, но при этом очень вкусных и полезных видов рыбы. Готовить его можно по-разному: жарить, запекать в духовке, готовить с овощами и соусом.

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с лимонно-чесночным соусом и гороховым пюре.

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Ингредиенты:

хек или любая белая рыба 500 гр;

лимоны – 2-3 шт.

масло сливочное – 70 г

чеснок 3-4 зуб.

соль – по вкусу;

веточки розмарина – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Выложите в форму кружочки лимона, на них положите рыбу, посолите и полейте сливочным маслом. Запекайте 20 минут при 180 С.

2. Для лимонно-чесночного масла: растопите сливочное масло, добавьте немного соли, лимонный сок и мелко рубленый чеснок.

3. Пюре из горошка: влейте в кастрюлю с горошком воду так, чтобы она слегка покрыла его. Проварите горох около 7 минут, посолите, поперчите, добавьте немного сушеной мяты. Добавьте в горох сливки, хорошо перемешайте и взбейте горох блендером.

Готовую рыбу выложите на блюдо, дополните блюдо гороховым пюре!

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