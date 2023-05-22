Как быстро и вкусно приготовить хек с лимоном: рыба получится сочной
Хек является одним из самых бюджетных, но при этом очень вкусных и полезных видов рыбы. Готовить его можно по-разному: жарить, запекать в духовке, готовить с овощами и соусом.
Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с лимонно-чесночным соусом и гороховым пюре.
Ингредиенты:
- хек или любая белая рыба 500 гр;
- лимоны – 2-3 шт.
- масло сливочное – 70 г
- чеснок 3-4 зуб.
- соль – по вкусу;
- веточки розмарина – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Выложите в форму кружочки лимона, на них положите рыбу, посолите и полейте сливочным маслом. Запекайте 20 минут при 180 С.
2. Для лимонно-чесночного масла: растопите сливочное масло, добавьте немного соли, лимонный сок и мелко рубленый чеснок.
3. Пюре из горошка: влейте в кастрюлю с горошком воду так, чтобы она слегка покрыла его. Проварите горох около 7 минут, посолите, поперчите, добавьте немного сушеной мяты. Добавьте в горох сливки, хорошо перемешайте и взбейте горох блендером.
Готовую рыбу выложите на блюдо, дополните блюдо гороховым пюре!
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