Как быстро и вкусно приготовить хек с лимоном: рыба получится сочной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Хек является одним из самых бюджетных, но при этом очень вкусных и полезных видов рыбы. Готовить его можно по-разному: жарить, запекать в духовке, готовить с овощами и соусом. 

Как вкусно приготовить хек

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с лимонно-чесночным соусом и  гороховым пюре. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • хек или любая белая рыба 500 гр;
  • лимоны – 2-3 шт.
  • масло сливочное – 70 г
  • чеснок 3-4 зуб. 
  • соль – по вкусу;
  • веточки розмарина – 2 шт. 

Способ приготовления: 

1. Выложите в форму кружочки лимона, на них положите рыбу, посолите и полейте сливочным маслом. Запекайте 20 минут при 180 С.

Приготовление рыбы

2. Для лимонно-чесночного масла: растопите сливочное масло, добавьте немного соли, лимонный сок и мелко рубленый чеснок.

Натуральное сливочное масло

3. Пюре из горошка: влейте в кастрюлю с горошком воду так, чтобы она слегка покрыла его. Проварите горох около 7 минут, посолите, поперчите, добавьте немного сушеной мяты. Добавьте в горох сливки, хорошо перемешайте и взбейте горох блендером.

Гороховое пюре

Готовую рыбу выложите на блюдо, дополните блюдо гороховым пюре!

Готовое блюдо

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