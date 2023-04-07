Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

Маринованные шампиньоны – это отличный вариант пикантной закуски к любому праздничному столу. Грибы очень вкусно сочетаются с чесноком и зеленью. А есть их можно будет уже через 3 часа.

Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • половинка луковицы
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • горчица в зернах – 2 ч.л.
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  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • зелень (укроп, петрушка)
  • вода горячая – 80 мл

Способ приготовления:

Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

1. Шампиньоны обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне.

Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

2. Готовить к золотистому цвету.

Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

3. Переложить в миску, добавить измельченный укроп, нарезанный лук четвертью кольцами, чеснок дольками, горчицу в зернах, лимонный сок, масло, соль, горячую воду.

Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком

4. Перемешать и поставить в холодильник мариноваться на 3 часа.

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