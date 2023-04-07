Как быстро и вкусно замариновать шампиньоны: с зеленью и чесноком
Маринованные шампиньоны – это отличный вариант пикантной закуски к любому праздничному столу. Грибы очень вкусно сочетаются с чесноком и зеленью. А есть их можно будет уже через 3 часа.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- половинка луковицы
- чеснок – 2-3 зубчика
- горчица в зернах – 2 ч.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- зелень (укроп, петрушка)
- вода горячая – 80 мл
Способ приготовления:
1. Шампиньоны обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на сильном огне.
2. Готовить к золотистому цвету.
3. Переложить в миску, добавить измельченный укроп, нарезанный лук четвертью кольцами, чеснок дольками, горчицу в зернах, лимонный сок, масло, соль, горячую воду.
4. Перемешать и поставить в холодильник мариноваться на 3 часа.
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