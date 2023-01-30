Ананас – – это фрукт, который чаще всего употребляют именно в зимний период. Но после покупки сразу же возникает вопрос: – как правильно его почистить? Для этого процесса точно понадобятся острый нож и доска для нарезки.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно просто почистить ананас, чтобы не испортить текстуру и красиво подать фрукт к столу.

Как правильно почистить ананас:

1. Фрукт хорошо помыть.

2. Вытереть на сухо полотенцем.

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3. Дно и верхнюю часть ананаса срезать. Он должен крепко стоять.

4. Далее нужно положить фрукты на доску.

5. Осторожно срезать кожуру сверху вниз полосками.

6. Вращать ананас до тех пор, пока не удалится вся кожура.

7. Затем внимательно осмотреться со всех сторон и убрать остатки, если они остались.

8. В таком виде ананас можно будет нарезать любыми удобными для вас кусочками.

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