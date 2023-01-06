Жареный картофель – это простое и быстрое блюдо, которое жарят с грибами, мясом и салом. Обычно обжаривание картофеля традиционным способом занимает примерно 20 минут, но есть способ, позволяющий значительно ускорить этот процесс.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как быстро пожарить картофель за несколько минут.

Вся хитрость заключается в том, что перед тем как выложить картофель на сковородку, его нужно заранее замочить в очень горячей воде. В то же время следите за тем, чтобы вода полностью покрывала овощ.

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После того как вы залили картофель водой, оставить его в таком состоянии примерно на 3-5 минут. После процедуры нужно слить воду и сразу выложить на разогретую с маслом сковороду и пожарить блюдо обычным способом.

Секрет такого лайфхака состоит в том, что в процессе замачивания не только ускоряет жарку, но и выводит лишний крахмал, что делает жареную картошку очень хрустящей в конце приготовления.

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