Как быстро приготовить бездрожжевые лепешки на воде: рецепт без яиц и выпечки
Такие лепешки можно есть как самостоятельно вместо хлеба, просто смазав сливочным маслом, так и завернуть в них различные начинки. Самое главное преимущество лепешек в том, что они готовятся на воде, а также без использования яиц, дрожжей и даже духовки.
Рецептом бездрожжевых лепешек на воде поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 250 г
кипяток – 130 мл
соль – 0,5 ч. л.
растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавить соль и растительное масло. Перемешать.
2. Добавить кипяток и замесить тесто.
3. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут отдохнуть.
4. Разделить на кусочки. Каждый из них тонко раскатать, вырезать круги.
5. Жарить на сухой сковороде.
6. Ещё горячие лепешки смазать водой и накрыть влажным полотенцем.
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