Как быстро приготовить бездрожжевые лепешки на воде: рецепт без яиц и выпечки

Такие лепешки можно есть как самостоятельно вместо хлеба, просто смазав сливочным маслом, так и завернуть в них различные начинки. Самое главное преимущество лепешек в том, что они готовятся на воде, а также без использования яиц, дрожжей и даже духовки.

Рецептом бездрожжевых лепешек на воде поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

кипяток – 130 мл

соль – 0,5 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавить соль и растительное масло. Перемешать.

2. Добавить кипяток и замесить тесто.

3. Накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут отдохнуть.

4. Разделить на кусочки. Каждый из них тонко раскатать, вырезать круги.

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5. Жарить на сухой сковороде.

6. Ещё горячие лепешки смазать водой и накрыть влажным полотенцем.

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