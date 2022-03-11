Как быстро приготовить котлеты из гречки: рецепт
Котлеты из гречки, или гречаники очень выручают, если у вас дома нет фарша или мяса. Такое блюдо мало чем отличается от классических котлет, а еще готовится в разы попроще. Котлеты из гречки получаются не жирными, диетическими и очень сытными.
Рецептом котлет из гречки поделилась фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
отварная гречка – 300 г
яйца – 3 шт
морковь – 2 шт
лук – 2 шт
чеснок – 3 зубчика
соль, перец
панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить гречку.
2. Нарезать лук и натереть морковь. Обжарить овощи и смешать с гречкой.
3. Добавить соль, перец, яйца. Натереть чеснок. Перемешать.
4. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и пожарить.
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