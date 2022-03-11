Как быстро приготовить котлеты из гречки: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как быстро приготовить котлеты из гречки: рецепт

Котлеты из гречки, или гречаники очень выручают, если у вас дома нет фарша или мяса. Такое блюдо мало чем отличается от классических котлет, а еще готовится в разы попроще. Котлеты из гречки получаются не жирными, диетическими и очень сытными.

Рецептом котлет из гречки поделилась фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram.

Что приготовить из гречки: диетические и низкокалорийные котлеты

Ингредиенты:

  • отварная гречка – 300 г

  • яйца – 3 шт

  • морковь – 2 шт

  • лук – 2 шт

  • чеснок – 3 зубчика

  • соль, перец

  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить гречку.

Как сделать классические котлеты не жирными и диетическими

2. Нарезать лук и натереть морковь. Обжарить овощи и смешать с гречкой.

3. Добавить соль, перец, яйца. Натереть чеснок. Перемешать.

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Как приготовить диетические и не жирные котлеты без мяса: котлеты гречаники из гречки, рецепт

4. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и пожарить.

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