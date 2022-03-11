Как быстро приготовить котлеты из гречки: рецепт

Котлеты из гречки, или гречаники очень выручают, если у вас дома нет фарша или мяса. Такое блюдо мало чем отличается от классических котлет, а еще готовится в разы попроще. Котлеты из гречки получаются не жирными, диетическими и очень сытными.

Рецептом котлет из гречки поделилась фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

отварная гречка – 300 г

яйца – 3 шт

морковь – 2 шт

лук – 2 шт

чеснок – 3 зубчика

соль, перец

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить гречку.

2. Нарезать лук и натереть морковь. Обжарить овощи и смешать с гречкой.

3. Добавить соль, перец, яйца. Натереть чеснок. Перемешать.

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4. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях и пожарить.

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