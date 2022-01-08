Как быстро приготовить хачапури по-аджарски: рецепт

Для теста:

* молоко — 125 мл;

* вода питьевая — 125 мл;

* сухие дрожжи — 7 г;

* соль — 1 ч. ложка;

* сахар — 2 ч. ложки;

* растительное масло — 1-2 ст. ложки;

* яйцо — 1 шт.;

* мука — примерно 400 г (смотреть по консистенции).

Для начинки:

* сыр сулугуни — 250 г;

* адыгейский сыр или фета — 250 г;

* сливочное масло — 100 г;

* яйца — 4-5 шт.

Тесто для хачапури по-аджарски должно получиться эластичным, мягким и очень нежным. Дозировку муки варьируем самостоятельно, ориентируясь по консистенции. Как только тесто перестанет липнуть к ладоням, помещаем его в большую чистую миску, накрываем полотенцем и убираем в тепло на 1 час. Спустя указанное время обминаем увеличившуюся массу и оставляем в тепле еще минут на 30.

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Тесто делим на 4-5 равных частей (в зависимости от желаемого размера хачапури). Раскатываем большие тонкие овалы (Листай фото)

Параллельно готовим начинку. В оригинале для хачапури по-аджарски используется малосольный имеретинский сыр, но так как у нас в продаже найти его невозможно, применяем замену в виде смеси сулугуни и адыгейского сыра (также подойдет смесь сулугуни и феты). Трем сыры крупной стружкой.

Для сочности добавляем растопленное масло, вымешиваем.

Снимаем пробу, при необходимости солим.

Перекладываем хачапури на противень с пергаментом. По желанию бортики можно промазать взбитым яйцом или желтком, взболтанным с ложкой воды. Выпекаем хачапури по-аджарски в прогретой до 200 градусов духовке порядка 15-25 минут.

Затем извлекаем практически готовые хачапури, ложкой слегка разрываем сырную начинку и вливаем в каждую "лодочку" сырое яйцо. Отправляем пироги в духовку на 2-4 минуты (белок должен слегка "схватиться", а желток остаться жидким). Бортики готовых хачапури смазываем сливочным маслом, а также бросаем по небольшому кусочку масла в начинку.

Приятного аппетита!