Как быстро приготовить кукурузу без варки: 3 необычных способа

В Украине уже начался сезон одного из самых любимых летних лакомств – кукурузы. Это поистине простейший в приготовлении, но очень ценный и полезный продукт, который можно сварить, пожарить, сделать из него муку, варить каши и даже – законсервировать на зиму.

Редакция FoodOboz делится 3 самыми быстрыми, простыми и очень необычными способами приготовления молодой кукурузы без варки.

1. Острая кукуруза в духовке

Этот вариант просто идеально подойдет к мясу в качестве гарнира. К тому же готовится все – легче простого.

Ингредиенты:

молодая кукуруза – 2-3 шт.

сухой перец Чили – 1/2 ч. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 50-80 г

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

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Кукурузу очистите, если она не совсем молодая – можете, конечно же, ее поварить, но лучше брать самую молодую. Початки поломайте или нарежьте на 3-4 части, в зависимости от размера. Выложите на противень, щедро смажьте солью и перцем, смажьте растительным масло и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С. За 10 минут до готовности достаньте кукурузу и полейте растопленным сливочным маслом и отправьте назад в духовку.

Перед подачей еще можно присолит по вкусу.

2. Кукуруза на гриле

Ингредиенты:

молодая кукуруза – 2-3 шт.

соль – 1 ч. л.

паприка – 1 ст. л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

Смешайте паприку с солью, тщательно перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте туда же, перемешайте. Почистите кукурузу, поломайте пополам, но можно оставить и целой – по желанию, щедро смажьте острым соусом. Выложите на сетку и жарьте около 15 минут с двух сторон, переодически переворачивая.

Перед подачей еще можно присолить по вкусу.

3. Кукуруза на мангале в початках

Это самый простой и максимально быстрый способ приготовления блюда.

Ингредиенты:

кукуруза – 2-3 шт.

вода – 1,5 л

соль – 1 ч. л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:​​​​​​​

В большой миске замочите целую, не очищенную кукурузу на 30 минут. Так она при жарке останется очень сочной. По истечению времени – аккуратно разверните листочки, но не рвите. Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте кукурузу. Затем – листики сверните обратно и перевяжите пищевой нитью так, что бы они в процессе приготовления не раскрылись. Выложите их на мангал и запекайте около 20-25 минут до полной готовности.

Подавать лучше всего горячими.

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