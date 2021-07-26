Как быстро приготовить кукурузу без варки: 3 необычных способа
В Украине уже начался сезон одного из самых любимых летних лакомств – кукурузы. Это поистине простейший в приготовлении, но очень ценный и полезный продукт, который можно сварить, пожарить, сделать из него муку, варить каши и даже – законсервировать на зиму.
Редакция FoodOboz делится 3 самыми быстрыми, простыми и очень необычными способами приготовления молодой кукурузы без варки.
1. Острая кукуруза в духовке
Этот вариант просто идеально подойдет к мясу в качестве гарнира. К тому же готовится все – легче простого.
Ингредиенты:
молодая кукуруза – 2-3 шт.
сухой перец Чили – 1/2 ч. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
сливочное масло – 50-80 г
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Кукурузу очистите, если она не совсем молодая – можете, конечно же, ее поварить, но лучше брать самую молодую.
Початки поломайте или нарежьте на 3-4 части, в зависимости от размера.
Выложите на противень, щедро смажьте солью и перцем, смажьте растительным масло и отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
За 10 минут до готовности достаньте кукурузу и полейте растопленным сливочным маслом и отправьте назад в духовку.
Перед подачей еще можно присолит по вкусу.
2. Кукуруза на гриле
Ингредиенты:
молодая кукуруза – 2-3 шт.
соль – 1 ч. л.
паприка – 1 ст. л.
сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
Смешайте паприку с солью, тщательно перемешайте.
Растопите сливочное масло и добавьте туда же, перемешайте.
Почистите кукурузу, поломайте пополам, но можно оставить и целой – по желанию, щедро смажьте острым соусом.
Выложите на сетку и жарьте около 15 минут с двух сторон, переодически переворачивая.
Перед подачей еще можно присолить по вкусу.
3. Кукуруза на мангале в початках
Это самый простой и максимально быстрый способ приготовления блюда.
Ингредиенты:
кукуруза – 2-3 шт.
вода – 1,5 л
соль – 1 ч. л.
сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
В большой миске замочите целую, не очищенную кукурузу на 30 минут. Так она при жарке останется очень сочной.
По истечению времени – аккуратно разверните листочки, но не рвите.
Растопите сливочное масло и аккуратно смажьте кукурузу.
Затем – листики сверните обратно и перевяжите пищевой нитью так, что бы они в процессе приготовления не раскрылись.
Выложите их на мангал и запекайте около 20-25 минут до полной готовности.
Подавать лучше всего горячими.
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