Как быстро приготовить куриные голени на сковороде: вариант вкусного и сытного ужина
Мясо, которое вы быстрее всего приготовите на ужин – это куриные голени. И пожарить их можно прямо на сковороде. При этом, если соблюдать правильную технологию, мясо получится нежирным и очень сочным.
Идея приготовления сочных жареных голеней на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Таким блюдом можно накормить всю семью.
Ингредиенты:
- голени – 6 шт
- лук – 1 шт
- 2 ч.л французской горчицы
- 1 ст.л. меда
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. масла
- соль, перец, специи к курице
Способ приготовления:
1. Голени натереть маслом, солью, перцем и специями к курице или другими вашими любимыми
2. Оставить мариноваться на час.
3. Дальше сделать небольшие надрезы на каждой.
4. Обжарить голени на среднем огне с каждой стороны 4-5 минут.
5. Добавляем нарезанный лук, накрываем крышкой и тушим, убавив огонь до минимального, примерно 30 минут.
6. Периодически переворачиваем голени.
7. Смешиваем жидкий мед, горчицу и соевый соус и поливаем голени половиной.
8. Увеличиваем огонь до среднего, через 5 минут переворачиваем голени и выливаем оставшийся соус. Тушим до румяной корочки.
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