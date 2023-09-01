Мясо, которое вы быстрее всего приготовите на ужин – это куриные голени. И пожарить их можно прямо на сковороде. При этом, если соблюдать правильную технологию, мясо получится нежирным и очень сочным.

Идея приготовления сочных жареных голеней на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Таким блюдом можно накормить всю семью.

Ингредиенты:

голени – 6 шт

лук – 1 шт

2 ч.л французской горчицы

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1 ст.л. меда

2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. масла

соль, перец, специи к курице

Способ приготовления:

1. Голени натереть маслом, солью, перцем и специями к курице или другими вашими любимыми

2. Оставить мариноваться на час.

3. Дальше сделать небольшие надрезы на каждой.

4. Обжарить голени на среднем огне с каждой стороны 4-5 минут.

5. Добавляем нарезанный лук, накрываем крышкой и тушим, убавив огонь до минимального, примерно 30 минут.

6. Периодически переворачиваем голени.

7. Смешиваем жидкий мед, горчицу и соевый соус и поливаем голени половиной.

8. Увеличиваем огонь до среднего, через 5 минут переворачиваем голени и выливаем оставшийся соус. Тушим до румяной корочки.

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