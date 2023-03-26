Как быстро приготовить паску без замеса теста: простейший рецепт выпечки
Если у вас нет достаточно времени и возможности целый день печь паску и долго месить дрожжевое тесто, существует более простая альтернатива – паска без замеса теста. По вкусу и текстуре она почти ничем не отличается от классического рецепта, но готовится в разы проще.
Фудблогер Ирина Прутас (irin_dom) на своей странице в TikTok поделилась рецептом ленивой паски с сухофруктами, которую вы легко приготовите без замеса теста.
Ингредиенты:
- мука – 600 г
- желтки – 6 шт
- молоко – 300 мл
- сливочное масло – 180 г
- сахар – 180 г
- сухие дрожжи 8 г свежие – 24 г
- соль – 1\2 ч. л.
- сухофрукты – 150 г
- цедра 1 апельсина
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- апельсиновый сок – 120 мл
Способ приготовления:
1. За час до приготовления пасок сухофрукты надо залить апельсиновым соком, после этого хорошо просушить и посыпать мукой.
2. Для приготовления опары нужно насыпать в теплое молоко дрожжи и 2 ч. л. сахара от общего количества. Перемешать и оставить в теплом месте на 7-10 минут.
3. Отдельно взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
4. В полученную массу добавить мягкое сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить миксером.
5. Далее нужно добавить опару, снова взбить.
6. Равномерно добавить муку, перемешать тесто лопаткой до однородности. Оно будет густым, как сметана. Накрыть пленкой и оставить в тепле на 40-60 минут.
7. В подошедшее тесто добавить сухофрукты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в тепле на 30-40 минут.
8. Смазать формы для выпечки растительным маслом, выложить тесто (заполнить 1\3 формы) и оставить в тепле на 1 час.
9. Выпекать паски в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут. После 20 минут паски можно накрыть фольгой, чтобы не подгорал верх.
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