Если у вас нет достаточно времени и возможности целый день печь паску и долго месить дрожжевое тесто, существует более простая альтернатива – паска без замеса теста. По вкусу и текстуре она почти ничем не отличается от классического рецепта, но готовится в разы проще.

Фудблогер Ирина Прутас (irin_dom) на своей странице в TikTok поделилась рецептом ленивой паски с сухофруктами, которую вы легко приготовите без замеса теста.

Ингредиенты:

мука – 600 г

желтки – 6 шт

молоко – 300 мл

сливочное масло – 180 г

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сахар – 180 г

сухие дрожжи 8 г свежие – 24 г

соль – 1\2 ч. л.

сухофрукты – 150 г

цедра 1 апельсина

ванильный сахар – 1 ч. л.

апельсиновый сок – 120 мл

Способ приготовления:

1. За час до приготовления пасок сухофрукты надо залить апельсиновым соком, после этого хорошо просушить и посыпать мукой.

2. Для приготовления опары нужно насыпать в теплое молоко дрожжи и 2 ч. л. сахара от общего количества. Перемешать и оставить в теплом месте на 7-10 минут.

3. Отдельно взбить желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.

4. В полученную массу добавить мягкое сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбить миксером.

5. Далее нужно добавить опару, снова взбить.

6. Равномерно добавить муку, перемешать тесто лопаткой до однородности. Оно будет густым, как сметана. Накрыть пленкой и оставить в тепле на 40-60 минут.

7. В подошедшее тесто добавить сухофрукты, перемешать, накрыть пленкой и оставить в тепле на 30-40 минут.

8. Смазать формы для выпечки растительным маслом, выложить тесто (заполнить 1\3 формы) и оставить в тепле на 1 час.

9. Выпекать паски в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 15 минут. После 20 минут паски можно накрыть фольгой, чтобы не подгорал верх.

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