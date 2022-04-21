Как быстро приготовить паску без замеса теста: секреты пасхальной выпечки
Если у вас нет достаточно времени и возможности целый день печь паски и возиться с дрожжевым тестом, существует более простая альтернатива – паска без замеса теста. По вкусу и текстуре она почти ничем не отличается от классического рецепта, впрочем, готовится в разы быстрее. С ней справятся даже начинающие хозяйки.
Фудблогер Ольга Павленко (opium_foodie) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски, которая готовится быстро и без замеса теста.
Ингредиенты на 2 небольших паски:
теплое молоко – 100 мл
сухие дрожжи – 5-6 г
сахар – 100 г
яйца – 2 шт
растопленное сливочное масло – 50 г
цедра 1\2 апельсина
мука – 250 г
изюм – 60 г
крахмал – 1 ч. л.
соль – щепотка
ванильный сахар
Глазурь:
желатин – 1 ч. л.
вода – 6 ст. л.
сахар – 100 г
лимонный сок – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Приготовление опары. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. муки от общего количества и 1 ст. л. сахара. Перемешать, накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 15 минут.
2. К готовой опаре добавить яйца, масло, сахар, ванильный сахар, цедру и соль. Хорошо перемешать венчиком.
3. В массу просеять муку. Вымешать тесто ложкой или лопаткой в течение 5 минут. Накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 1 час.
4. Тем временем изюм залить кипятком и оставить на 15 минут. Просушить полотенцем. Смешать с крахмалом.
5. Добавить изюм в тесто. Перемешать.
6. Выложить тесто в форму. Мокрой рукой разгладить верхушку паски. Оставить на 30 минут.
7. Выпекать при температуре 170 градусов 25-35 минут. После – полностью охладить.
8. Для приготовления глазури нужно залить желатин 2 ст. л. воды.
9. Отдельно смешать сахар и оставшуюся воду. Варить до закипания. Снять с огня.
10. Добавить желатин. Взбить до плотной массы.
11. Добавить лимонный сок. Взбить.
12. Украсить паски.
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