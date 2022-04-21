Если у вас нет достаточно времени и возможности целый день печь паски и возиться с дрожжевым тестом, существует более простая альтернатива – паска без замеса теста. По вкусу и текстуре она почти ничем не отличается от классического рецепта, впрочем, готовится в разы быстрее. С ней справятся даже начинающие хозяйки.

Фудблогер Ольга Павленко (opium_foodie) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски, которая готовится быстро и без замеса теста.

Ингредиенты на 2 небольших паски:

теплое молоко – 100 мл

сухие дрожжи – 5-6 г

сахар – 100 г

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яйца – 2 шт

растопленное сливочное масло – 50 г

цедра 1\2 апельсина

мука – 250 г

изюм – 60 г

крахмал – 1 ч. л.

соль – щепотка

ванильный сахар

Глазурь:

желатин – 1 ч. л.

вода – 6 ст. л.

сахар – 100 г

лимонный сок – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Приготовление опары. В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. муки от общего количества и 1 ст. л. сахара. Перемешать, накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 15 минут.

2. К готовой опаре добавить яйца, масло, сахар, ванильный сахар, цедру и соль. Хорошо перемешать венчиком.

3. В массу просеять муку. Вымешать тесто ложкой или лопаткой в течение 5 минут. Накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 1 час.

4. Тем временем изюм залить кипятком и оставить на 15 минут. Просушить полотенцем. Смешать с крахмалом.

5. Добавить изюм в тесто. Перемешать.

6. Выложить тесто в форму. Мокрой рукой разгладить верхушку паски. Оставить на 30 минут.

7. Выпекать при температуре 170 градусов 25-35 минут. После – полностью охладить.

8. Для приготовления глазури нужно залить желатин 2 ст. л. воды.

9. Отдельно смешать сахар и оставшуюся воду. Варить до закипания. Снять с огня.

10. Добавить желатин. Взбить до плотной массы.

11. Добавить лимонный сок. Взбить.

12. Украсить паски.

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