Именно сейчас подавляющее большинство хозяек активно готовится к светлому празднику Пасхи. Главный атрибут – паску – пекут в основном с разнообразными сухофруктами. Впрочем, их не обязательно покупать в магазине, потому что гораздо проще приготовить самостоятельно. К примеру, апельсиновые цукаты: они получаются в разы вкуснее и сочнее. Кроме того, их можно не только использовать в выпечке, но и есть как полноценный десерт.

Фудблогер Татьяна (tanyushina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом апельсиновых цукатов, которые можно использовать в выпечке, или употреблять вместо сладостей.

Ингредиенты:

кожица от крупных апельсинов – 500 г (7-8 крупных апельсинов)

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соль

вода

Для сиропа:

апельсиновый сок – 400 мл

сахар – 500 г

лимонный сок – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Апельсины тщательно вымыть щеткой.

2. Нарезать апельсиновую кожицу и положить в кастрюлю. Залить водой, довести до кипения и варить еще 10 минут.

3. Слить воду и залить чистой свежей. Добавить 0,5 ч. л. соли, варить 10 мин. Повторить процесс еще 2-3 раза, пока горечь полностью не исчезнет.

4. Откинуть кожуру на дуршлаг и дать жидкости полностью стечь.

5. Апельсиновый сок процедить. Смешать его с сахаром в кастрюле. Поставить на огонь.

6. Когда сахар растворится, добавить кожуру и лимонный сок. Варить на медленном огне до испарения жидкости.

7. Выложить цукаты на противень, застеленный пергаментом, просушить в приоткрытой духовке при температуре 50-60 градусов 3-4 часа.

8. Готовые цукаты липкие, но не влажные. Становятся темнее. Когда цукаты охладятся, сложить их в банку и хранить в холодильнике.

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