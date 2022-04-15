Как быстро сделать цукаты для пасхальной выпечки: отличная идея
Именно сейчас подавляющее большинство хозяек активно готовится к светлому празднику Пасхи. Главный атрибут – паску – пекут в основном с разнообразными сухофруктами. Впрочем, их не обязательно покупать в магазине, потому что гораздо проще приготовить самостоятельно. К примеру, апельсиновые цукаты: они получаются в разы вкуснее и сочнее. Кроме того, их можно не только использовать в выпечке, но и есть как полноценный десерт.
Фудблогер Татьяна (tanyushina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом апельсиновых цукатов, которые можно использовать в выпечке, или употреблять вместо сладостей.
Ингредиенты:
кожица от крупных апельсинов – 500 г (7-8 крупных апельсинов)
соль
вода
Для сиропа:
апельсиновый сок – 400 мл
сахар – 500 г
лимонный сок – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Апельсины тщательно вымыть щеткой.
2. Нарезать апельсиновую кожицу и положить в кастрюлю. Залить водой, довести до кипения и варить еще 10 минут.
3. Слить воду и залить чистой свежей. Добавить 0,5 ч. л. соли, варить 10 мин. Повторить процесс еще 2-3 раза, пока горечь полностью не исчезнет.
4. Откинуть кожуру на дуршлаг и дать жидкости полностью стечь.
5. Апельсиновый сок процедить. Смешать его с сахаром в кастрюле. Поставить на огонь.
6. Когда сахар растворится, добавить кожуру и лимонный сок. Варить на медленном огне до испарения жидкости.
7. Выложить цукаты на противень, застеленный пергаментом, просушить в приоткрытой духовке при температуре 50-60 градусов 3-4 часа.
8. Готовые цукаты липкие, но не влажные. Становятся темнее. Когда цукаты охладятся, сложить их в банку и хранить в холодильнике.
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