Как быстро сделать опару для хлеба: советы от кулинара

Дрожжи – сейчас один из самых востребованных продуктов, который очень необходим для приготовления домашнего хлеба.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Facebook рецептом опары для хлеба, которую вы сможете долго хранить.

Ингредиенты:

сухие дрожжи – 3 г

мука – 100 г

вода комнатной температуры – 200 г

сахар – щепотка

Способ приготовления:

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1. В теплой воде растворите щепотку сахара и дрожжи, перемешайте и дайте постоять 15-20 минут для активации дрожжей.

2. Спустя 20 минут вы увидите пенную "шапочку".

3. После добавьте оставшуюся воду комнатной температуры, туда же муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

4. Поместите готовую смесь в большую емкость и оставьте там при комнатной температуре, пока опара не "поднимется", а также можно поставить в холодильник и накрыть посуду крышкой.

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