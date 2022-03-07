Как быстро сделать опару для хлеба: советы от кулинара
Дрожжи – сейчас один из самых востребованных продуктов, который очень необходим для приготовления домашнего хлеба.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Facebook рецептом опары для хлеба, которую вы сможете долго хранить.
Ингредиенты:
сухие дрожжи – 3 г
мука – 100 г
вода комнатной температуры – 200 г
сахар – щепотка
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворите щепотку сахара и дрожжи, перемешайте и дайте постоять 15-20 минут для активации дрожжей.
2. Спустя 20 минут вы увидите пенную "шапочку".
3. После добавьте оставшуюся воду комнатной температуры, туда же муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
4. Поместите готовую смесь в большую емкость и оставьте там при комнатной температуре, пока опара не "поднимется", а также можно поставить в холодильник и накрыть посуду крышкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: