Как быстро взбить яйца, если нет венчика и миксера: гениальный лайфхак

Существует достаточно много рецептов, которые требуют идеально взбитых яиц. Это можно сделать с помощью миксера или кухонного венчика – все, что найдется под рукой. Но что делать, если нет ни того, ни другого? Точно не паниковать. Ведь выход есть даже из таких ситуаций.

Идея опубликована в блоге о полезных лайфхаках и советах lubowlmt в Instagram.

Для того чтобы идеально взбить яйца без миксера или венчика, понадобятся две обычные вилки. Их нужно соединить так, чтобы зубцы пересеклись между собой ( см. фото ). В таком положении, держа за обе ручки, взбить яйца.

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Таким лайфхаком можно воспользоваться при приготовлении бисквитов. Ведь идеально взбитые яйца – это важный компонент, который делает такую выпечку очень пышной, воздушной и мягкой.

Фудблогер Оксана Пошла (o_poishla) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бисквита, который всегда получается удачным.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 170 г

ванильный сахар бурбон

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

масло – 3 ст. л.

кипяток – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца поместить в большую емкость и взбивать миксером на самой высокой скорости 7-9 минут.

2. Медленно добавить сахар и взбивать еще 7-9 минут до образования светлой воздушной массы.

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и осторожно перемешать лопаткой, движениями сверху-вниз.

4. Добавить масло, перемешать. Затем влить кипяток.

5. Перелить массу в форму для выпечки, застеленную пергаментом.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут в режиме верх – низ.

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