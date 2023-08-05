Как быстро замариновать мясо на шашлык, чтобы было сочное: понадобится 30 минут
Готовя такое блюдо, как шашлык, важнее всего сделать удачный маринад и обязательно замариновать мясо. Таким образом оно получится сочное, мягкое и нежное. Для маринада можно использовать лук, майонез, кефир или даже айран.
Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал, как быстро замариновать мясо на шашлык за 30 минут.
Секретный ингредиент маринада – киви. В нем, по словам повара, содержится большое количество витамина С, способного быстро расщеплять белок в мясе и делая продукт очень нежным.
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг
- киви – 1 шт
- лук – 3 шт
- соль, перец
- минеральная вода – 0,5 л по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала нужно порезать мясо средними кусками не более 50 г.
2. Измельчить лук: соломкой или кубиками.
3. Киви можно также измельчить, но лучше смолоть его в блендере до состояния пюре.
4. В удобной таре нужно смешать все ингредиенты, посолив и поперчив мясо.
5.Мариновать 30-40 минут, после чего можно переходить к жарке мяса.
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