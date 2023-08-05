Как быстро замариновать мясо на шашлык, чтобы было сочное: понадобится 30 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как быстро замариновать мясо на шашлык, чтобы было сочное: понадобится 30 минут

Готовя такое блюдо, как шашлык, важнее всего сделать удачный маринад и обязательно замариновать мясо. Таким образом оно получится сочное, мягкое и нежное. Для маринада можно использовать лук, майонез, кефир или даже айран.

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram рассказал, как быстро замариновать мясо на шашлык за 30 минут.

Рецепт быстрого маринада для шашлыка

Секретный ингредиент маринада – киви. В нем, по словам повара, содержится большое количество витамина С, способного быстро расщеплять белок в мясе и делая продукт очень нежным.

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Маринад для шашлыка из киви

Ингредиенты:

  • свинина – 1 кг
  • киви – 1 шт
  • лук – 3 шт
  • соль, перец
  • минеральная вода – 0,5 л по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно порезать мясо средними кусками не более 50 г.

2. Измельчить лук: соломкой или кубиками.

3. Киви можно также измельчить, но лучше смолоть его в блендере до состояния пюре.

В чем замариновать мясо на шашлык

4. В удобной таре нужно смешать все ингредиенты, посолив и поперчив мясо.

5.Мариновать 30-40 минут, после чего можно переходить к жарке мяса.

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