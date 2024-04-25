Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день
Шампиньоны используют для разнообразных салатов или начинок. Также из грибов можно приготовить вкуснейшую и пряную закуску. Для этого их нужно замариновать.
Идея приготовления пряных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nataliya_halias в Instagram. Можно подать вместо салатов.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 400 г
- вода – 100 мл.
- масло – 2 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- черный перец горошком – 8-10 шт.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Промыть шампиньоны водой.
2. Сделать маринад.
3. В кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль, перец, лавровый лист, чеснок.
4. Довести до кипения.
5. Выложить шампиньоны и варить 7-10 минут.
6. Нарезать лук полукольцами.
7. Шампиньоны с маринадом перелить в глубокую тарелку, добавить нарезанный лук.
8. Дать остыть и поставить в холодильник мариноваться.
9. Поставить на всю ночь – утром можно есть.
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