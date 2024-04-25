Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Шампиньоны используют для разнообразных салатов или начинок. Также из грибов можно приготовить вкуснейшую и пряную закуску. Для этого их нужно замариновать.

Идея приготовления пряных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nataliya_halias в Instagram. Можно подать вместо салатов.

Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 400 г
  • вода – 100 мл.
  • масло – 2 ст.л.
  • уксус – 2 ст.л.
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  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • черный перец горошком – 8-10 шт.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

1. Промыть шампиньоны водой.

2. Сделать маринад.

Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

3. В кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль, перец, лавровый лист, чеснок.

4. Довести до кипения.

5. Выложить шампиньоны и варить 7-10 минут.

Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

6. Нарезать лук полукольцами.

7. Шампиньоны с маринадом перелить в глубокую тарелку, добавить нарезанный лук.

8. Дать остыть и поставить в холодильник мариноваться.

Как быстро замариновать шампиньоны: можно есть уже на следующий день

9. Поставить на всю ночь – утром можно есть.

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