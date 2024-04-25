Шампиньоны используют для разнообразных салатов или начинок. Также из грибов можно приготовить вкуснейшую и пряную закуску. Для этого их нужно замариновать.

Идея приготовления пряных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nataliya_halias в Instagram. Можно подать вместо салатов.

Ингредиенты:

шампиньоны – 400 г

вода – 100 мл.

масло – 2 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

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соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

черный перец горошком – 8-10 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

чеснок – 2 зубчика

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Промыть шампиньоны водой.

2. Сделать маринад.

3. В кастрюле смешать воду, растительное масло, сахар, соль, перец, лавровый лист, чеснок.

4. Довести до кипения.

5. Выложить шампиньоны и варить 7-10 минут.

6. Нарезать лук полукольцами.

7. Шампиньоны с маринадом перелить в глубокую тарелку, добавить нарезанный лук.

8. Дать остыть и поставить в холодильник мариноваться.

9. Поставить на всю ночь – утром можно есть.

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