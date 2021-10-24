Как быстро засолить красную рыбу дома: есть можно уже через 2 часа

Чтобы лосось хорошо засолился, ему не обязательно стоять в холодильнике несколько дней. Приготовить блюдо можно быстрее. Главное – использовать соответствующие ингредиенты и выбрать правильную посуду.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из двух рецептов засоленной рыбы от украинских фудблогеров. Блюдо готовится очень просто и быстро, идеально подойдет для праздничного стола.

Соленый лосось от dubrova.life. Опубликовано на странице в Instagram.

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Ингредиенты:

лосось, форель или другая красная рыба – 300 г

вода – 500 мл

соль – 2 ст.л

сахар – 1 ч.л

черный перец горошком или молотый

Способ приготовления:

Вскипятить воду и добавить туда все ингредиенты. Воду остудить и залить лосось (предварительно помытый и обсушенный бумажным полотенцем). Закрыть емкость крышкой и убрать в холодильник на 1 сутки. Слить воду, просушить рыбу бумажным полотенцем и смазать тонким слоем оливкового масла.

Важно: рыбу нужно солить только в пластиковой или стеклянной посуде, так как от металлической посуды может появиться железный вкус. Такая рыба хранится не более трех суток, поэтому ее лучше солить небольшими порциями.

Но красную рыбу можно засолить еще быстрее

Рецептом, по которому рыба будет готова уже через 2 часа поделилась innon.mamon на странице в Instagram.

Ингредиенты:

лосось – 1 килограмм (можно взять любую красную рыбу)

соль – 3 ч. л

сахар – 1 ч. л

масло – 2 ст. л

Способ приготовления

Смешать соль с сахаром, посыпать рыбу. Перемешать и добавить масло. Закрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа (периодически перемешивать) По желанию можно перевести в стеклянную банку слоями вместе с перцем и луком, добавив немного уксуса.

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