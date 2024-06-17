Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
189
Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Слабосоленый лосось идеально подходит для бутербродов. И приготовить такой продукт очень легко можно в домашних условиях. Для этого сделайте очень простой маринад.

Идея приготовления малосольной красной рыбы на бутерброды опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Продукт получается в меру пряный и очень нежный.

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Ингредиенты:

  • сырой лосось – 350 г
  • сахар – 35 г
  • соль – 35 г
  • вода – 500 мл
  • лавровые листья – 3 шт.
  • черный перец – 15 шт.
  • душистый перец – 3 шт.

Способ приготовления:

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

1. Для рассола нужно в кастрюлю влить воду.

2. Добавить соль, сахар, перцы и лавровые листья.

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

3. Перемешать до полного растворения сахара и соли, довести до кипения.

4. После этого выключить и полностью охладить рассол.

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

5. Рыбу положить в контейнер (или другую удобную тару) кожурой вниз и залить рассолом.

6. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов (максимум на полтора дня). Ориентируйтесь на степень желаемого вкуса.

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

7. Затем рыбу достать из рассола, вытереть бумажным полотенцем и можно употреблять.

Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыедарыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты