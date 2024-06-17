Как быстро засолить лосось на бутерброды: можно есть уже на следующий день
Слабосоленый лосось идеально подходит для бутербродов. И приготовить такой продукт очень легко можно в домашних условиях. Для этого сделайте очень простой маринад.
Идея приготовления малосольной красной рыбы на бутерброды опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Продукт получается в меру пряный и очень нежный.
Ингредиенты:
- сырой лосось – 350 г
- сахар – 35 г
- соль – 35 г
- вода – 500 мл
- лавровые листья – 3 шт.
- черный перец – 15 шт.
- душистый перец – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Для рассола нужно в кастрюлю влить воду.
2. Добавить соль, сахар, перцы и лавровые листья.
3. Перемешать до полного растворения сахара и соли, довести до кипения.
4. После этого выключить и полностью охладить рассол.
5. Рыбу положить в контейнер (или другую удобную тару) кожурой вниз и залить рассолом.
6. Закрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов (максимум на полтора дня). Ориентируйтесь на степень желаемого вкуса.
7. Затем рыбу достать из рассола, вытереть бумажным полотенцем и можно употреблять.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: