Макароны – это продукт, который очень быстро готовится, поэтому это идеальный вариант на обед или ужин. Дополнить их можно вкусным соусом, мясом или фаршем, тунцом, грибами, тушенкой и обычным сыром.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась бюджетным рецептом приготовления макарон с куриными сердечками.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 400 г

масло растительное – 3 ст. л.

лук – 1 шт

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морковь – 1\2 шт

томатная паста – 40 г

макароны – 250 г

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки промыть, отрезать все излишнее и разрезать пополам. После этого снова промыть и оставить, чтобы вода стекла.

2. Выложить сердечки на разогретую с маслом сковороду и слегка обжарить.

3. Измельчить лук и добавить к сердцам, жарить до прозрачности.

4. Нарезать и добавить морковь, жарить все до золотистости.

5. Добавить томатную пасту и пассеровать 1-2 минуты. Добавить соль и залить водой, готовить под крышкой до готовности сердец.

6. Насыпать сухие макароны и полностью залить водой. Добавить соль и перец, готовить под крышкой до готовности.

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