Как бюджетно приготовить макароны на ужин: самый простой рецепт
Макароны – это продукт, который очень быстро готовится, поэтому это идеальный вариант на обед или ужин. Дополнить их можно вкусным соусом, мясом или фаршем, тунцом, грибами, тушенкой и обычным сыром.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась бюджетным рецептом приготовления макарон с куриными сердечками.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 400 г
- масло растительное – 3 ст. л.
- лук – 1 шт
- морковь – 1\2 шт
- томатная паста – 40 г
- макароны – 250 г
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки промыть, отрезать все излишнее и разрезать пополам. После этого снова промыть и оставить, чтобы вода стекла.
2. Выложить сердечки на разогретую с маслом сковороду и слегка обжарить.
3. Измельчить лук и добавить к сердцам, жарить до прозрачности.
4. Нарезать и добавить морковь, жарить все до золотистости.
5. Добавить томатную пасту и пассеровать 1-2 минуты. Добавить соль и залить водой, готовить под крышкой до готовности сердец.
6. Насыпать сухие макароны и полностью залить водой. Добавить соль и перец, готовить под крышкой до готовности.
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