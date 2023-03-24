Как бюджетно приготовить макароны на ужин: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как бюджетно приготовить макароны на ужин: самый простой рецепт

Макароны – это продукт, который очень быстро готовится, поэтому это идеальный вариант на обед или ужин. Дополнить их можно вкусным соусом, мясом или фаршем, тунцом, грибами, тушенкой и обычным сыром.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась бюджетным рецептом приготовления макарон с куриными сердечками.

Рецепт макарон с куриными сердечками на ужин

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 400 г
  • масло растительное – 3 ст. л.
  • лук – 1 шт
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  • морковь – 1\2 шт
  • томатная паста – 40 г
  • макароны – 250 г

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки промыть, отрезать все излишнее и разрезать пополам. После этого снова промыть и оставить, чтобы вода стекла.

Как вкусно приготовить макароны

2. Выложить сердечки на разогретую с маслом сковороду и слегка обжарить.

3. Измельчить лук и добавить к сердцам, жарить до прозрачности.

Что приготовить из макарон

4. Нарезать и добавить морковь, жарить все до золотистости.

5. Добавить томатную пасту и пассеровать 1-2 минуты. Добавить соль и залить водой, готовить под крышкой до готовности сердец.

Макароны с куриными сердечками на сковороде

6. Насыпать сухие макароны и полностью залить водой. Добавить соль и перец, готовить под крышкой до готовности.

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