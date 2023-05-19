Очень часто, во время приготовления, сырники распадаются и горят. Все из-за довольно жидкой консистенции теста. А сыр размягчают именно яйца. Поэтому их нужно правильно добавлять.

Идея приготовления сырников, которые не распадаются опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olya_pins в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется всего два белка, без желтков. Поэтому масса получается пышной и держит форму.

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Ингредиенты: (на 2 порции):

400 г творога 5%

2 желтка

1 ст.л. сахара (или другого подсластителя)

2-3 ст.л. муки (у меня из твердых сортов пшеницы)

щепотка соли

ванилин

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сыр лучше брать брикетный или кремообразный, тогда сырники будет легко лепить и они будут держать хорошую форму. Если у вас сыр комочками – его нужно перетереть через сито.

2. Смешиваем творог, желтки, сахар, соль и ванилин, добавляем муку.

3. Из массы делаем колбаску и обваливаем в муке, нарезаем на кусочки одинакового размера.

4. Формируем из каждого кусочка сырники.

5. Чтоб это было комфортно – смочите руки водой, по другому тесто будет очень липнуть к рукам.

6. Если сырников получилось многовато – часть из них можно заморозить и приготовить в следующий раз.

7. Обжариваем сырники или запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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