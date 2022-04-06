Паска – главное блюдо светлого и великого праздника Пасхи, которая символизирует Христа, который принес себя в жертву. В 2022 году христиане восточного обряда празднуют этот праздник 24 апреля. Стоит отметить, что паски традиционно выпекают в Чистый четверг или в субботу, при этом обязательно произнося молитву. Тесто для выпечки делают разное также, как и глазурь для украшения.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и очень удачной глазури, которую можно приготовить из сахарной пудры, белков и лимонной кислоты, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

яйца (белки) – 4 шт.

сахар – 250 г

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

сахарная пудра – 125 г

ванильный сахар – 5 г (1 пакетик)

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков.

2. Белки взбейте в устойчивую пену, постепенно добавьте лимонный сок, ванильный и обычный сахар, перемешайте.

3. После добавьте к ним сахарную пудру и очень аккуратно перемешайте все ложкой.

Готовой глазурью полейте горячие паски.

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