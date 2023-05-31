Засоленная красная рыба используется для приготовления бутербродов, салатов и других легких закусок. Бюджетнее и вкуснее всего приготовить такую рыбу дома. Чтобы продукт получился действительно насыщенным, можно воспользоваться одним из этих интересных методов.

Двумя универсальными идеями засолки красной рыбы поделилась фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого вам понадобится лимон и коньяк.

Ингредиенты для лимонного способа:

крупной соли – 2 ст.л.

сахара – 1,5 ст.л. (не полная)

цедра 1 лимона

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Ингредиенты для способа с коньяком:

1 пучок укропа

коньяка – 1 ст.л.

соли – 2 ст.л. крупной

сахар – 1 ст.л.

Лимонный способ засолки рыбы:

1. С рыбы кожуру не снимаем.

2. Для лимонного метода смешиваем все составляющие.

3. Обваливаем рыбу в приготовленной рупе.

4. Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в контейнер.

Способ с коньяком:

1. Смешиваем все ингредиенты кроме коньяка.

2. Коньяком поливаем кусочек рыбы.

3. Обваливаем рыбу в рупье.

4. Заворачиваем в пищевую пленку.

5. Кладем в контейнер под пресс.

Рыба по этим двум методам засаливается в холодильнике сутки.

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