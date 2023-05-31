Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа
Засоленная красная рыба используется для приготовления бутербродов, салатов и других легких закусок. Бюджетнее и вкуснее всего приготовить такую рыбу дома. Чтобы продукт получился действительно насыщенным, можно воспользоваться одним из этих интересных методов.
Двумя универсальными идеями засолки красной рыбы поделилась фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого вам понадобится лимон и коньяк.
Ингредиенты для лимонного способа:
- крупной соли – 2 ст.л.
- сахара – 1,5 ст.л. (не полная)
- цедра 1 лимона
Ингредиенты для способа с коньяком:
- 1 пучок укропа
- коньяка – 1 ст.л.
- соли – 2 ст.л. крупной
- сахар – 1 ст.л.
Лимонный способ засолки рыбы:
1. С рыбы кожуру не снимаем.
2. Для лимонного метода смешиваем все составляющие.
3. Обваливаем рыбу в приготовленной рупе.
4. Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в контейнер.
Способ с коньяком:
1. Смешиваем все ингредиенты кроме коньяка.
2. Коньяком поливаем кусочек рыбы.
3. Обваливаем рыбу в рупье.
4. Заворачиваем в пищевую пленку.
5. Кладем в контейнер под пресс.
Рыба по этим двум методам засаливается в холодильнике сутки.
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