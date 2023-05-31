Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

Засоленная красная рыба используется для приготовления бутербродов, салатов и других легких закусок. Бюджетнее и вкуснее всего приготовить такую рыбу дома. Чтобы продукт получился действительно насыщенным, можно воспользоваться одним из этих интересных методов.

Двумя универсальными идеями засолки красной рыбы поделилась фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Для этого вам понадобится лимон и коньяк.

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

Ингредиенты для лимонного способа:

  • крупной соли – 2 ст.л.
  • сахара – 1,5 ст.л. (не полная)
  • цедра 1 лимона
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Ингредиенты для способа с коньяком:

  • 1 пучок укропа
  • коньяка – 1 ст.л.
  • соли – 2 ст.л. крупной
  • сахар – 1 ст.л.

Лимонный способ засолки рыбы:

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

1. С рыбы кожуру не снимаем.

2. Для лимонного метода смешиваем все составляющие.

3. Обваливаем рыбу в приготовленной рупе.

4. Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в контейнер.

Способ с коньяком:

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

1. Смешиваем все ингредиенты кроме коньяка.

2. Коньяком поливаем кусочек рыбы.

3. Обваливаем рыбу в рупье.

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

4. Заворачиваем в пищевую пленку.

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

5. Кладем в контейнер под пресс.

Как дома засолить красную рыбу: 2 самых универсальных способа

Рыба по этим двум методам засаливается в холодильнике сутки.

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