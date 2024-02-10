Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены
Салат – это неотъемлемая составляющая любого праздничного стола. А еще, при правильной подаче салата, он может стать настоящим украшением стола.
Недавно фудблогер Ирина Харчишина поделилась рецептом невероятно вкусного салата с телятиной. Кроме этого, и Instagram она рассказала, как красиво подать это блюдо на стол.
Ингредиенты
- Листья салата
- Томаты черри – 4-6 шт
- Огурец – ½ шт
- Красный маринованный лук – ½ шт
- Маслины – 6 шт
- Говяжий биток – 200 гр
- Соевый соус – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб
- Масло
- Перец
- Заправка для салатов
- Слоеное тесто – 200 гр
- Желток
- Смесь салатная
Способ приготовления
1. Раскатываем тесто в полосу шириной 5-7 см и скручиваем ее вокруг круглой формы.
2. Смазываем желтком и посыпаем салатной смесью и выпекаем в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов.
3. Выкладываем листья салата, ставим запеченное тесто, выкладываем скрученные в спираль огурчики помидоры черри, маринованный лук и маслины.
4. Солим, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем заправку.
5. Говядину нарезаем тонкими кусочками, жарим минуту на подсолнечном масле, добавляем тертый чеснок, соевый соус и обжариваем еще 2-3 минуты.
6. Выкладываем говядину на салат, добавляем кунжут и подаем к столу.
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