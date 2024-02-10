Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

Салат – это неотъемлемая составляющая любого праздничного стола. А еще, при правильной подаче салата, он может стать настоящим украшением стола.

Недавно фудблогер Ирина Харчишина поделилась рецептом невероятно вкусного салата с телятиной. Кроме этого, и Instagram она рассказала, как красиво подать это блюдо на стол.

Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

Ингредиенты

  • Листья салата
  • Томаты черри – 4-6 шт
  • Огурец – ½ шт
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  • Красный маринованный лук – ½ шт
  • Маслины – 6 шт
  • Говяжий биток – 200 гр
  • Соевый соус – 2-3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб
  • Масло
  • Перец
  • Заправка для салатов
  • Слоеное тесто – 200 гр
  • Желток
  • Смесь салатная

Способ приготовления

1. Раскатываем тесто в полосу шириной 5-7 см и скручиваем ее вокруг круглой формы.

Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

2. Смазываем желтком и посыпаем салатной смесью и выпекаем в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов.

3. Выкладываем листья салата, ставим запеченное тесто, выкладываем скрученные в спираль огурчики помидоры черри, маринованный лук и маслины.

Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

4. Солим, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем заправку.

5. Говядину нарезаем тонкими кусочками, жарим минуту на подсолнечном масле, добавляем тертый чеснок, соевый соус и обжариваем еще 2-3 минуты.

Как эффектно подать салат с телятиной: гости будут поражены

6. Выкладываем говядину на салат, добавляем кунжут и подаем к столу.

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