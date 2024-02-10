Салат – это неотъемлемая составляющая любого праздничного стола. А еще, при правильной подаче салата, он может стать настоящим украшением стола.

Недавно фудблогер Ирина Харчишина поделилась рецептом невероятно вкусного салата с телятиной. Кроме этого, и Instagram она рассказала, как красиво подать это блюдо на стол.

Ингредиенты

Листья салата

Томаты черри – 4-6 шт

Огурец – ½ шт

Видео дня

Красный маринованный лук – ½ шт

Маслины – 6 шт

Говяжий биток – 200 гр

Соевый соус – 2-3 ст.л.

Чеснок – 2 зуб

Масло

Перец

Заправка для салатов

Слоеное тесто – 200 гр

Желток

Смесь салатная

Способ приготовления

1. Раскатываем тесто в полосу шириной 5-7 см и скручиваем ее вокруг круглой формы.

2. Смазываем желтком и посыпаем салатной смесью и выпекаем в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов.

3. Выкладываем листья салата, ставим запеченное тесто, выкладываем скрученные в спираль огурчики помидоры черри, маринованный лук и маслины.

4. Солим, сбрызгиваем оливковым маслом и добавляем заправку.

5. Говядину нарезаем тонкими кусочками, жарим минуту на подсолнечном масле, добавляем тертый чеснок, соевый соус и обжариваем еще 2-3 минуты.

6. Выкладываем говядину на салат, добавляем кунжут и подаем к столу.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты салатов: