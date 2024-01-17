Довольно часто случается так, что человек покупает недозрелые бананы и оставляет их на кухне при комнатной температуре, а уже через несколько дней выбрасывает их в свалку, ведь фрукт полностью почернел. Чтобы такого не происходило, нужно знать правила хранения бананов, следуя которым этот фрукт может оставаться свежим до 15 дней.

Как правильно хранить бананы, недавно рассказало издание Mirror. Там также рассказывается, что если все-таки бананы почернели, то их не обязательно отправлять в мусорку. Достаточно просто печь банановый хлеб, или печенье.

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Эксперты Kitchen Tips Online утверждают, что соблюдение одного простого метода хранения бананов поможет продлить им жизнь до 15 суток. Для обнаружения этого метода был проведен эксперимент: приобрели две ветки бананов из одного ящика в одном супермаркете. Одну из веток просто положили на кухне в вазу для хранения фруктов, а вторую положили в герметический пакет, добавив в него шарики для поглощения этилена. Данные шарики поглощают это газообразное вещество, что способствует быстрому созреванию бананов.

За несколько дней эксперимента эксперт заметил существенную разницу между бананами, которые просто лежали в весе, и хранившимися вместе с шариками в герметичном пакете. Оказалось, что бананы из вазы стали намного мягче, в то время как бананы из пакета остались на той же стадии созревания.

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