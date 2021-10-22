Как хранить хлеб дольше, чем 3 дня: лайфхак от эксперта

Согласитесь, часто бывает так, что накупили хлеба и не успеваете его вовремя съесть. А потом выбрасываете, так как есть – не съедите, а где его еще применить – просто не знаете. К счастью, в современном мире существуют методы, которые помогут в этом.

Редакция FoodOboz расскажет, как продлить жизнь хлебу, опираясь на советы эксперта Анны Макиевской.

Необычным лайфхаком она поделилась для Youtube-канала "Томаты и Соль". (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Как сообщает эксперт, такой хлеб как чиабатта или багет не должны долго храниться. Их следует обязательно съесть в течение дня, а лучше – за утренним завтраком.

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Насчет хлебобулочных изделий длительной ферментации, особенно на основе цельнозерновой муки, то они могут "жить" несколько дней в пакете, который вы принесли из магазина или в мешочке на кухонной поверхности.

Для того чтобы продлить срок годности хлеба на месяц – существует крутой лайфхак. И в этом поможет морозильная камера. Туда можно положить как целый, так и порезанный хлеб. И обязательно нужно замотать буханку в пищевую пленку, чтобы она не поглощала в себя лишние запахи и воздух. Таким образом можно хранить хлеб: в целом виде, разрезанным пополам, разрезанным на кусочки.

Размораживать хлеб стоит только при комнатной температуре.

При этом эксперт не рекомендует хранить хлеб в холодильнике. Говорит, что там идеальная температура для черствения хлебобулочных изделий. И портятся они там просто на глазах.

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