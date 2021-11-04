Как хранить картофель, чтобы он не позеленел и не пророс, – советы от победительницы 'Мастер-Шеф'. Эксклюзив

Шеф-повар и победительница Мастер-Шеф Элеонора Баранова поделилась основными правилами хранения картофеля.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала, как уберечь картофель от прорастания.

Следовательно, шеф-повар выделяет следующие правила хранения картофеля:

Овощ лучше хранить в ящиках и накрывать мешковиной.

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Место хранения должно быть прохладным и темным. Соблюдение теплового и светового режима препятствует выработке соланина, который является токсичным для организма человека.

Поэтому, в процессе хранения картофеля важно соблюдать световой и теплый режим, чтобы картофель не позеленел.

Периодически следует перебирать от гнилого картофеля.

Также эксперт поделилась лайфхаком, который поможет уберечь картофель от прорастания. Говорит, что переняла его от своей бабушки.

Можно положить несколько яблок в картофель – так он не будет прорастать.

Запеченный картофель с салом по рецепту Евгения Клопотенко, которым он поделился на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт

Сало – 150 г

Приправа чеснок

Приправа хмели-сунели

Растительное масло – 2 ст. л.

Сок 1/4 лимона

Соль

Перец

Способ приготовления:

Тщательно помыть картофель. Варить ее примерно 15-20 минут на среднем огне. Нарезать кубиком сало. Поджарить его на сковороде. Посолить, поперчить и добавить приправы. В каждой картофелине сделать надрезы. Выложить в форму для запекания. Посолить, поперчить и добавить приправы. Полить растительным маслом и запекать 10 минут при температуре 220 градусов. Выложить в каждый разрез охлажденное сало и полить лимонным соком.

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