Лук и чеснок являются одними из самых популярных продуктов в наших кухнях. Именно поэтому многие хозяйки покупают эти продукты в большом количестве, чтобы они всегда были под рукой. Однако, довольно часто случается так, что избыток лука или чеснока приходится выбрасывать в мусорку, ведь они испортились.

Моника Метини, кулинарный эксперт и основатель The Yummy Life в своем интервью изданию Mirror рассказала, что раньше постоянно испытывала проблемы с хранением лука и чеснока. Она хранила их в кухонном ящике, а затем выбрасывала согнившие остатки. Однако их на помощь пришла мама Грэмми.

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Она рассказала Монике, что для продления срока хранения этих овощей просто нужно положить их в бумажный пакет с отверстиями. Таким образом, срок хранения лука, чеснока и даже лука шалот может быть продлен на несколько месяцев.

Таким образом, для того чтобы ваши овощи хранились гораздо дольше, понадобятся: дырокол, скрепки и обычный бумажный пакет. Делаем в пакете дыры, кладем в него овощи, заворачиваем и скрепляем с помощью скрепок.

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