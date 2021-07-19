Как хранить мясо летом без холодильника: 5 надежных способов

Мясо – очень полезный и практичный продукт, из которого можно приготовить много вкусных блюд, например, котлеты, шашлык, хинкали, а также тефтели и вареники. Но, не стоит забывать, что оно часто может стать причиной отравления, если вы съедите не свежий продукт.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как максимально продлить свежеть мяса летом, если вы остались без холодильника.

1. Термосумка и термопакет

Если вы оказались в месте, где нет холодильника, лучшим вариантом сохранить свежесть замороженного мяса станут: термосумка и термопакет. Но, учтите, что они помогут сохранить мясо всего на 15 часов.

2. Лед

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Переложите мясо в большую емкость, полностью засыпьте льдом и накройте тканью, это позволит сохранить свежесть мяса на 4-5 часов.

3. Земля

Если вы на природе, мясо можно замотать в чистое полотенце, затем в кастрюлю, обязательно закройте крышкой и закопайте в землю, где-то 50 см. Самое интересное, что так мясо может храниться до двух недель.

4. Чеснок и соль

Порежьте и натрите хорошо мясо солью и чесноком, добавьте порезанный лук, тщательно перемешайте, переложите в кастрюлю и поставьте в прохладное место. Это будет отличный вариант для шашлыка, но использовать его следует в течении 3 дней.

5. Можно пожарить

Если вы пожарите мясо на открытом огне, а после – подвесите в прохладном месте, без солнца, его смело можно хранить без холодильника около 2-3 дней.

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