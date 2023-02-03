Как хранить продукты в холодильнике дольше

К сожалению, все продукты имеют свой срок хранения. И если одни могут лежать в холодильнике неделю, другие начинают портиться уже через 2-3 дня. Но даже в такой ситуации есть выход.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится двумя простыми способами, которые помогут сохранить продукты в холодильнике вдвое дольше.

Способ 1 – вакуумные зип-пакеты

Все просто: нужно положить необходимые продукты в пакет и быстро закрыть замок. Обязательно следите, чтобы внутри не было воздуха, ведь даже минимальное его количество провоцирует порчу продуктов быстрее.

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Способ 2 – пакет + коктейльная трубочка

Если зип-пакета под рукой не оказалось – существует альтернатива. Потребуется для этого обычный полиэтиленовый пакет и коктейльная трубочка. Способ применения такой: нужно положить в пакет продукты для хранения, вставить внутрь соломинку и собрать в кучу стенки пакета. После этого нужно вдохнуть воздух через трубочку, быстро ее достать и таким образом полностью закрыть пакет.

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