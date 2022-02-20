Как и чем отбелить кухонные полотенца в домашних условиях: лайфхак для хозяек
Кухонные полотенца – это незаменимые помощники в каждом доме. И из-за постоянного использования они также обладают свойством быстро загрязняться, терять бывалую красоту и цвет. Но не нужно сразу списывать их со счетов, потому что даже такую проблему можно с легкостью решить.
Лайфхак, который поможет отбелить белые кухонные полотенца, опубликован в блоге о полезных советах tobolator в Instagram.
Что понадобится:
вода
стиральный порошок – 2 ст. л.
отбеливатель – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
Что сделать:
1. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения.
2. Добавить в воду стиральный порошок. Перемешать.
3. Добавить отбеливатель. Тоже перемешать.
4. Напоследок добавить масло.
5. Опустить в воду кухонные полотенца. Накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения жидкости.
Для того, чтобы увидеть конечный результат, необходимо прополоскать полотенца или постирать в стиральной машине.
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